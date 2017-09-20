20.09.2017 | 16:52

До 2 октября включительно пробудет под стражей депутат и бывший заместитель председателя Пензенской городской думы Георгий Тюрин. Расследование уголовного дела в отношении него продолжается.

А в это время в представительном органе решают, кто же будет работать на штатной основе.

«Необходимо избрать заместителя председателя Пензенской городской думы на постоянной основе, который сейчас отсутствует. В соответствии со статьей 20 регламента Пензенской городской думы заместитель председателя избирается на сессии Пензенской городской думы тайным голосованием», - пояснил глава г. Пензы Валерий Савельев.

В мае 2017-го Георгий Тюрин был арестован. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, депутат за материальное вознаграждение обещал помочь предпринимателю в решении вопроса, связанного со строительством. За это Тюрин получил миллион рублей.

Также на его родственника был составлен договор купли-продажи на помещение стоимостью 24 миллиона рублей.

Выдвижение кандидатуры заместителя председателя думы происходит по инициативе главы города. Должно быть и согласие претендента на эту оплачиваемую должность.

«Исходя из того, что у нас 35 депутатов, избранным считается депутат, который получил простое большинство, соответственно 18 голосов. То есть если 18 депутатов на сессии проголосовали за того или иного кандидата, он считается избранным», - пояснил председатель постоянной комиссии Пензенской городской думы Алексей Шуварин.

В настоящее время заместителем председателя думы является Иван Краснов. Но он выполняет свои обязанности на общественных началах.