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Политика | Членом Совфеда от Пензенской области может стать Олег Мельниченко

20.09.2017|18:03
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В Лермонтовской библиотеке прошли заседание регионального политсовета «Единой России» и партийная конференция.

Сначала обсуждали вопросы о создании фракции единороссов в Законодательном собрании области VI созыва и выдвижении кандидатуры на должность члена Совета Федерации - представителя от местного парламента.

«Я хотел бы предложить кандидатуру в Совет Федерации - Олега Мельниченко. Все вы его прекрасно знаете, это наш земляк», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Предложение главы региона теперь должен одобрить президиум генерального совета партии.

Практически без перерыва началась конференция «Единой России». Первый вопрос повестки дня - итоги прошедших выборов.

«Победа действительно убедительная, в нее внес вклад каждый из вас. Благодарю весь наш партийный актив, наших сторонников, депутатский корпус, избирательные штабы округов и районов за совместную работу», - подчеркнул секретарь регионального отделения партии Валерий Лидин.

В Законодательном собрании «Единой России» досталось 32 мандата из 36. Среди тех, кто впервые будет работать в региональном парламенте, Владимир Вдонин.

«В ходе встреч мне удалось узнать, какие проблемы непосредственно волнуют людей, узнать этих людей. Я во время этих встреч получил огромный опыт, который будет мне необходим в дальнейшей работе», - рассказал Владимир Вдонин.

На конференции также выдвигалась кандидатура на должность председателя Законодательного собрания. Прозвучало два предложения - Валерий Лидин и Вячеслав Космачев. Голосовали участники конференции тайно. Уверенную победу одержал Валерий Кузьмич.

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Гость|20.09.2017 18:55|

На конференции также выдвигалась кандидатура на должность председателя Законодательного собрания. Прозвучало два предложения - Валерий Лидин и Вячеслав Космачев. Голосовали участники конференции тайно. Уверенную победу одержал Валерий Кузьмич.

Так кто победил?

Гость|20.09.2017 19:27|

Так кто победил?

Кузьмич с того света...

Имя: Гость
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