19.09.2017 | 14:38

Состав регионального парламента шестого созыва, в который входит 36 депутатов, утвержден окончательно. В течение нескольких дней участвовавшие в выборах члены партий, должны были определиться, кто из них станет законным слугой народа.

Чтобы таковым быть, некоторые даже уволились со своей прежней работы.

«Подвели сегодня общие результаты выборов депутатов Законодательного собрания по единому округу, по партийным спискам, по 18 мандатам. А 18, которые избраны по одномандатным избирательным округам, они остались неизменными», - сообщил председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Всем, кто будет представлять интересы своих партий в областном парламенте, вручили удостоверения избранных депутатов.

Первая сессия обновленного Законодательного собрания региона состоится 26 сентября.

«Будут рассмотрены вопросы организационного плана. Это выборы председателя, заместителя, назначение председателей комитетов. На этой сессии мы вручим удостоверения депутатов Законодательного собрания установленного образца, нагрудные знаки», - пояснил избранный депутат Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Кстати, состав парламента региона обновился примерно наполовину.