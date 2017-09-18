В понедельник, 18 сентября, стало известно об уходе Евгения Сиротского с поста исполняющего обязанности начальника Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.
Данную информацию ИА «ПензаИнформ» подтвердили в правительстве региона.
«Последним рабочим днем Евгения Сиротского на этом посту стала пятница, 15 сентября. Постановление о назначении нового руководителя ведомства пока не подписано», - сообщили в пресс-службе областного правительства.
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