18.09.2017 | 12:06

В понедельник, 18 сентября, стало известно об уходе Евгения Сиротского с поста исполняющего обязанности начальника Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

Данную информацию ИА «ПензаИнформ» подтвердили в правительстве региона.

«Последним рабочим днем Евгения Сиротского на этом посту стала пятница, 15 сентября. Постановление о назначении нового руководителя ведомства пока не подписано», - сообщили в пресс-службе областного правительства.