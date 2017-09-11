11.09.2017 | 13:44

В понедельник, 11 сентября, Вадим Супиков обратился со словами благодарности к пензенцам, которые приняли участие в выборах депутатов в областное Законодательное собрание VI созыва, состоявшихся накануне.

«Единая Россия» одержала убедительную и крайне важную победу! Выборы наглядно продемонстрировали высокий уровень доверия, который партия заслужила не словами и обещаниями, а конкретными делами.

Жители Пензенской области выступили за продолжение демократического курса Президента РФ Владимира Путина, проявили гражданскую солидарность в пользу развития региона, укрепления социальной стабильности, повышения уровня благосостояния населения.

Благодарю губернатора Ивана Александровича Белозерцева, который принадлежит к числу руководителей, умеющих видеть перспективные направления деятельности, собрать эффективную команду единомышленников и успешно организовать процесс реализации важных государственных инициатив.

Выражаю искреннюю признательность всем, кто поддерживал меня как кандидата в период избирательной кампании, кто отдал за меня свой голос 10 сентября. Всех нас объединяет искреннее стремление сделать Россию сильной и великой державой. Обещаю работать и дальше на благо жителей округа № 1 и всей Пензенской области», - говорится в тексте обращения.

Вадим Супиков пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и успехов в работе.