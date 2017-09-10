10.09.2017 | 22:39

«Высокая явка подтверждает, что наши избиратели проявили неравнодушие к новому депутатскому составу, которому предстоит решать сложные задачи социальной и экономической сферы, развития гражданского общества», - сообщил председатель Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Валерий Лидин в воскресенье, 10 сентября, при подведении предварительных итогов голосования.

По его словам, в основу первого закона лягут наказы избирателей, так как их выполнение – приоритетная задача нового депутатского корпуса. В течение пяти лет – срока полномочий депутатов шестого созыва – эти наказы должны быть исполнены.

«Выборы прошли в честной конкурентной борьбе и признаны легитимными», - резюмировал Валерий Лидин.

Напомним: председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков заявил, что явка на выборы составила около 50% или чуть более.

«Четыре человека привлечены к административной ответственности за выдачу более 1 бюллетеня. В сельской местности супруг пришел один, но с паспортом и своим, и жены, и бюллетеней было выдано два», - уточнил Александр Синюков.

Других нарушений не зафиксировано, что дает возможность говорить о том, что выборы в Пензенской области состоялись, подчеркнул председатель избирательной комиссии.