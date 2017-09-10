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Политика | Вадим Супиков проголосовал на участке № 146 в колледже искусств

10.09.2017|11:43
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В 10:00 генеральный директор АО «Пензенская областная агропромышленная корпорация» Вадим Супиков пришел на свой избирательный участок, который расположен в помещении колледжа искусств на улице Захарова, чтобы принять участие в выборах депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва.

Ознакомившись с наглядной информацией о зарегистрированных кандидатах, Вадим Супиков получил у представителей участковой избирательной комиссии два бюллетеня, заполнил их и опустил в урну для голосования.

«От результатов этих выборов зависит многое: стабильность общества, темпы развития региона, качество жизни пензенцев. Убежден, все мы заинтересованы в том, чтобы в Законодательное собрание Пензенской области пришли достойные, компетентные, энергичные и честные люди, готовые работать на благо жителей Сурского края», - заявил Вадим Супиков, отвечая на вопросы журналистов о целях голосования.

Он выразил уверенность, что, каких бы политических взглядов ни придерживались пензенцы, участие в голосовании - это гражданский долг каждого, проявление искренних чувств к своей малой родине, забота о ее будущем, будущем своих детей и внуков.

В здании Пензенского колледжа искусств расположен избирательный участок № 146, а всего на территории региона в 8:00 открылись 1 102 участка, насчитывается 1 млн 88 тыс. 859 избирателей, которые смогут проголосовать до 20:00.

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