10.09.2017 | 19:19

До окончания выборов, стартовавших в воскресенье, 10 сентября, в 8:00, осталось совсем немного времени.

Как сообщили в избирательной комиссии Пензенской области, на 18:00 явка составила 43,32%. Проголосовали 471 864 жителя Сурского края.

Активность проявляют жители Никольского и Сосновоборского районов. На 15:00 явка там составила 62,58% и 52,10% соответственно. В Бессоновском, Иссинском, Мокшанском районах на этот час проголосовали более половины избирателей. А вот жители Пензы, Заречного, Кузнецка идут на выборы неохотно.

В 20:00 избирательные участки закроются, начнется подсчет голосов.