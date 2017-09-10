Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 сен 2017|23:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+7oC
+20oC
Завтра | Облачно |
  68.69  |  $  57.00
 

Политика | В Пензенской области завершаются выборы депутатов

10.09.2017|19:19
Печать

До окончания выборов, стартовавших в воскресенье, 10 сентября, в 8:00, осталось совсем немного времени.

Как сообщили в избирательной комиссии Пензенской области, на 18:00 явка составила 43,32%. Проголосовали 471 864 жителя Сурского края.

Активность проявляют жители Никольского и Сосновоборского районов. На 15:00 явка там составила 62,58% и 52,10% соответственно. В Бессоновском, Иссинском, Мокшанском районах на этот час проголосовали более половины избирателей. А вот жители Пензы, Заречного, Кузнецка идут на выборы неохотно.

В 20:00 избирательные участки закроются, начнется подсчет голосов.

0
0
0
0
Гость|10.09.2017 19:29|

Явка конечно не велика, жаль, что жители так лояльно относятся к своему долгу.

Гость|10.09.2017 19:32|

Ребята, вот и заканчивается самое долглжданное событие этой осени, итоги будут совсем скоро! Ждём)

Гость|10.09.2017 19:32|

Потом говорят, что так плохо живем. А с чего захорошеет, если выбирают без них?

Гость|10.09.2017 19:33|

Ребята, жизнь делает сюрпризы регулярно, посмотрим какой сюрприз приподнесет нам ближайшее время)

Гость|10.09.2017 19:34|

Мы дождались) так много об этом говорили, так долго ждали события, вот наступило, ждем результатов)

Гость|10.09.2017 19:34|

Гость писал(a):

Ребята, вот и заканчивается самое долглжданное событие этой осени, итоги будут совсем скоро! Ждём)
Не ждём , а готовимся !

Гость|10.09.2017 19:37|

Мы любим ждать, любим учиться и добиваться! Прямо как кандидаты, которые бились за мандаты

Гость|10.09.2017 19:38|

Хорошо, давайте ждать результаты, давайте учиться быть терпеливыми, давайте будем радоваться и поддерживать парламент

Гость|10.09.2017 19:42|

Оххх, интересно, кого же мы выбрали, быстрее бы результат

Гость|10.09.2017 19:46|

Как тролли разгорячились, ждут получения печенек, видимо.

Гость|10.09.2017 19:52|

Тоже ходил, кто за кого голосовал, кого выбрали наши пензюки

Гость|10.09.2017 19:56|

Выборы прошли честно и без шумихи. Все тихо и спокойно. Это уже хороший результат

Гость|10.09.2017 19:57|

Интересно ,почему жителей районов активнее голосуют ,чем жители больших населенных пунктов

Гость|10.09.2017 20:00|

Игровых дела мастер, не может быть, он лавочки именные ставил как же так не поверю. Интересно а из умеющих заполнять декларации тоже будут депутатить. А этот который яйца ловко рекламировал и продовал тоже останется депутатить.

Гость|10.09.2017 20:01|

Гость писал(a):

Интересно ,почему жителей районов активнее голосуют ,чем жители больших населенных пунктов
Там люди добрее, ещё в сказки верят.

← Ctrl пред.
123
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!