В воскресенье, 10 сентября, в Пензенской области прошли выборы в Законодательное собрание VI созыва. В 20:00 на избирательных участках начался подсчет голосов.
Около 21:45 начали поступать первые цифры из 1 102 участковых избирательных комиссий. Протокол пришел из Заречного.
По предварительным данным, партия «Единая Россия» набрала в закрытом городе 47,39% голосов, КПРФ - 20,27%, ЛДПР -13,17%. В аутсайдерах - «Патриоты России», набравшие 0,77%, и Партия социальной защиты, получившая 0,75% голосов избирателей.
С поступлением новых данных стала ясной тенденция: в целом по области лидирует ЕР, за ней идут КПРф, ЛДПР и «Справедливая Россия».
47.39 + 20.27 + 13.17 + 0.77 + 0.75 = 82.35. А где остальные 17.65% ?? От ста всегда же показатели берутся