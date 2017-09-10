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Политика | Появились первые данные по подсчету голосов на выборах в депутаты Заксобра

10.09.2017|22:45
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В воскресенье, 10 сентября, в Пензенской области прошли выборы в Законодательное собрание VI созыва. В 20:00 на избирательных участках начался подсчет голосов.

Около 21:45 начали поступать первые цифры из 1 102 участковых избирательных комиссий. Протокол пришел из Заречного.

По предварительным данным, партия «Единая Россия» набрала в закрытом городе 47,39% голосов, КПРФ - 20,27%, ЛДПР -13,17%. В аутсайдерах - «Патриоты России», набравшие 0,77%, и Партия социальной защиты, получившая 0,75% голосов избирателей.

С поступлением новых данных стала ясной тенденция: в целом по области лидирует ЕР, за ней идут КПРф, ЛДПР и «Справедливая Россия».

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Гость|10.09.2017 23:13|

47.39 + 20.27 + 13.17 + 0.77 + 0.75 = 82.35. А где остальные 17.65% ?? От ста всегда же показатели берутся

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