10.09.2017 | 22:24

В воскресенье, 10 сентября, после завершения выборов председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков подвел предварительные итоги голосования.

Утром все 1 102 вовремя открылись, на протяжении дня никаких происшествий зарегистрировано не было. Связь работала бесперебойно, УМВД и Росгвардия обеспечивали безопасность на всех участках. Теперь идет подсчет голосов в установленном законом порядке.

«Явка составила около 50% или чуть более. На участках в единый день голосования присутствовали по области 2 357 наблюдателей и 2 449 членов комиссий с правом совещательного голоса, которые назначены политическими партиями и кандидатами», - рассказал Александр Синюков.

В избирком за день поступило три письменных обращения. Все они рассмотрены, нарушения закона не установлены. Были и устные обращения, но после консультации граждане удовлетворялись ответом.

«Четыре человека привлечены к административной ответственности за выдачу более 1 бюллетеня. В сельской местности супруг пришел один, но с паспортом и своим, и жены, и бюллетеней было выдано два. Это установили наблюдатели и вовремя зафиксировали момент. Четыре человека – два гражданина-избирателя и два члена участковой комиссии - были привлечены к ответственности», - уточнил Александр Синюков.

Других нарушений не зафиксировано, что дает возможность с уверенностью говорить о том, что выборы в Пензенской области состоялись, подчеркнул председатель избирательной комиссии.

«По предварительным данным, в Заксобр с наибольшей долей вероятности пройдут четыре парламентские партии», - резюмировал он.