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Политика | Александр Синюков: Выборы в Пензенской области состоялись

10.09.2017|22:24
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В воскресенье, 10 сентября, после завершения выборов председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков подвел предварительные итоги голосования.

Утром все 1 102 вовремя открылись, на протяжении дня никаких происшествий зарегистрировано не было. Связь работала бесперебойно, УМВД и Росгвардия обеспечивали безопасность на всех участках. Теперь идет подсчет голосов в установленном законом порядке.

«Явка составила около 50% или чуть более. На участках в единый день голосования присутствовали по области 2 357 наблюдателей и 2 449 членов комиссий с правом совещательного голоса, которые назначены политическими партиями и кандидатами», - рассказал Александр Синюков.

В избирком за день поступило три письменных обращения. Все они рассмотрены, нарушения закона не установлены. Были и устные обращения, но после консультации граждане удовлетворялись ответом.

«Четыре человека привлечены к административной ответственности за выдачу более 1 бюллетеня. В сельской местности супруг пришел один, но с паспортом и своим, и жены, и бюллетеней было выдано два. Это установили наблюдатели и вовремя зафиксировали момент. Четыре человека – два гражданина-избирателя и два члена участковой комиссии - были привлечены к ответственности», - уточнил Александр Синюков.

Других нарушений не зафиксировано, что дает возможность с уверенностью говорить о том, что выборы в Пензенской области состоялись, подчеркнул председатель избирательной комиссии.

«По предварительным данным, в Заксобр с наибольшей долей вероятности пройдут четыре парламентские партии», - резюмировал он.

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Гость|10.09.2017 22:32|

Порог явки убрали умники, могли не состояться?

Гость|10.09.2017 22:34|

Это по области , а в Пензе наверно 20% короче этим все сказано ваши выборы не интересны.

Гость|10.09.2017 22:37|

Председателя МКД выбираешь или ТСЖ 50 %+1 голос нужен, а тут, а если придомовая триторию оградить то около 70% нужно. А тут лишбы выбрать хоть кого нибудь.

Гость|10.09.2017 22:40|

болтуны

Гость|10.09.2017 22:55|

Выборы-фикция, как и все в стране Гондурас и.

Гость|10.09.2017 22:59|

Гость писал(a):

болтуны
Враги трудового народа, не надо бояться этого слова, одни анти социальные законы от них и повышения цен.. хотя о себе эти "болтуны" не забывают

Имя: Гость
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