В воскресенье, 10 сентября, после завершения выборов председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков подвел предварительные итоги голосования.
Утром все 1 102 вовремя открылись, на протяжении дня никаких происшествий зарегистрировано не было. Связь работала бесперебойно, УМВД и Росгвардия обеспечивали безопасность на всех участках. Теперь идет подсчет голосов в установленном законом порядке.
«Явка составила около 50% или чуть более. На участках в единый день голосования присутствовали по области 2 357 наблюдателей и 2 449 членов комиссий с правом совещательного голоса, которые назначены политическими партиями и кандидатами», - рассказал Александр Синюков.
В избирком за день поступило три письменных обращения. Все они рассмотрены, нарушения закона не установлены. Были и устные обращения, но после консультации граждане удовлетворялись ответом.
«Четыре человека привлечены к административной ответственности за выдачу более 1 бюллетеня. В сельской местности супруг пришел один, но с паспортом и своим, и жены, и бюллетеней было выдано два. Это установили наблюдатели и вовремя зафиксировали момент. Четыре человека – два гражданина-избирателя и два члена участковой комиссии - были привлечены к ответственности», - уточнил Александр Синюков.
Других нарушений не зафиксировано, что дает возможность с уверенностью говорить о том, что выборы в Пензенской области состоялись, подчеркнул председатель избирательной комиссии.
«По предварительным данным, в Заксобр с наибольшей долей вероятности пройдут четыре парламентские партии», - резюмировал он.
Порог явки убрали умники, могли не состояться?