В четверг, 4 мая, глава региона Иван Белозерцев в своем микроблоге прокомментировал уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы.
«Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголовного дела в отношении зам. председателя Пензенской гордумы.
Моя позиция однозначна - закон един для всех. Коррупция - это зло, разъедающее государство. Неважно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция; если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», - написал Иван Белозерцев.
Напомним: региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва. Ему инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере.
«По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства», - сообщили в следственном управлении.
По информации ИА «ПензаИнформ», речь идет о заместителе председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгии Тюрине.
Теперь ему надо обратить внимание и на остальных. Чего это они законы не признают, прокурора на х... посылают?