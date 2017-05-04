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Политика | Губернатор прокомментировал дело в отношении зампреда гордумы

04.05.2017|19:28
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В четверг, 4 мая, глава региона Иван Белозерцев в своем микроблоге прокомментировал уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы.

«Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголовного дела в отношении зам. председателя Пензенской гордумы.

Моя позиция однозначна - закон един для всех. Коррупция - это зло, разъедающее государство. Неважно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция; если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», - написал Иван Белозерцев.

Напомним: региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва. Ему инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства», - сообщили в следственном управлении.

По информации ИА «ПензаИнформ», речь идет о заместителе председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгии Тюрине.

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Гость|04.05.2017 19:52|

Теперь ему надо обратить внимание и на остальных. Чего это они законы не признают, прокурора на х... посылают?

Гость|04.05.2017 19:53|

Хоть кто-то высказался. А то в Пензе почему-то мода голову в песок прятать.

Гость|04.05.2017 19:53|

Щас Путин вас всех к ногтю! поносите?Ванька ротик-очканул видать.

Гость|04.05.2017 19:57|

А что же не комментирует городская дума?

Гость|04.05.2017 19:58|

Гость писал(a):

Хоть кто-то высказался. А то в Пензе почему-то мода голову в песок прятать.

Высказался формально, это очевидно. Вот если бы сказал, что нечего д.рьмо выбирать в руководство городской думы, то это оценили бы.

Ну и что теперь скажет руководство "партии реальных дел"? Ждём с нетерпением комментариев.

Гость|04.05.2017 19:59|

и опять единая россия.....

нда....

Гость|04.05.2017 19:59|

Понятно теперь. Губер в Москве типа ни чего не вижу и не слышу. Да, предыдущий за своих глотку рвал.

Гость|04.05.2017 20:01|

У кого то очко -жим жим

Гость|04.05.2017 20:02|

А что, никому неизвестный до этого Тюрин сам по себе стал замом председателя гордумы? Губернатор и мэр не знали его и не знали чем он занимался до этого? Не смешно?

Гость|04.05.2017 20:03|

Всех за вымя надо пощупать.

Гость|04.05.2017 20:04|

Там пачками сажать можно.Что не харя,то жулик,что не рыло,то вор.

Гость|04.05.2017 20:05|

Надо срочно строить новые тюрьмы, а то мест всем не хватит.

Гость|04.05.2017 20:06|

Посидим пацаны потихоньку на крытой!

Гость|04.05.2017 20:08|

25 лямов отжал и не поделился, конечно здесь закипело.

Гость|04.05.2017 20:09|

В полиции за "косяки" подчиненных наказывают и их начальников! Если его представлял Савельев, то надо спрашивать с него!

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Имя: Гость
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