04.05.2017 | 19:28

В четверг, 4 мая, глава региона Иван Белозерцев в своем микроблоге прокомментировал уголовное дело, возбужденное в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы.

«Сегодня работаю в Москве, но многие СМИ обращаются за комментарием относительно уголовного дела в отношении зам. председателя Пензенской гордумы.

Моя позиция однозначна - закон един для всех. Коррупция - это зло, разъедающее государство. Неважно, какой пост занимает человек, какова его политическая позиция; если он замешан в коррупции, он должен нести ответственность по закону», - написал Иван Белозерцев.

Напомним: региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении заместителя председателя Пензенской городской думы шестого созыва. Ему инкриминируется покушение на получение взятки в особо крупном размере.

«По данным следствия, подозреваемый, являясь заместителем председателя Пензенской городской думы, предложил предпринимателю за взятку в размере 25 миллионов рублей обеспечить положительное решение вопроса о предоставлении коммерческой организации, являющейся правообладателем земельного участка, расположенного в Пензе, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства», - сообщили в следственном управлении.

По информации ИА «ПензаИнформ», речь идет о заместителе председателя Пензенской городской думы шестого созыва Георгии Тюрине.