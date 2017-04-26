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Политика | В трех округах Пензы проведут довыборы

26.04.2017|18:17
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Кресла трех депутатов Пензенской городской думы опустели. Андрей Сакмаев, Борис Дрякин и Сергей Седов на заседание 33-й сессии не явились, они отреклись от своих избирателей.

«Этот вопрос обсуждался на профильной комиссии. Решение принято», - резюмировал глава города Валерий Савельев.

Напомним, что в ходе проверки депутатских деклараций за 2015 год были выявлены нарушения.

«Прошу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, представивших неверные сведения», - заявил прокурор Ленинского района г. Пензы Евгений Зудихин.

«Основная причина - потеря листка декларации. Ранее я подавал все документы, где все было прописано до запятой», - уточнил Андрей Сакмаев.

«На все мои доходы я заплатил налог. У налоговой ко мне претензий нет. Вдруг в ГАИ всплывает прицеп 1996 года. Откуда он взялся? Его не было и нет», - сообщил Борис Дрякин.

В итоге еще недавние коллеги по думе освободили от депутатских полномочий Бориса Дрякина, Сергея Седова и Андрея Сакмаева. Жители 3, 21 и 28-го округов остались без представителей в городской думе.

«По этим трем округам назначат довыборы, депутаты имеет право баллотироваться», - уточнил Валерий Савельев.

Намерены они это делать или мандаты их больше не интересуют, пока неизвестно.

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Гость|26.04.2017 19:14|

Слёзы . Как будто похоронили.

Гость|26.04.2017 19:21|

так почему только 3 надо всех за нарушения закона и с выплатой денежных средств за время волокиты .

или закон только не для них а все для нас .сплошь озабочены и беспредельничают . выборы новые должны быть и всех .

нарушают закон и продолжают занимать хлебные места пригрелись .

Гость|26.04.2017 19:26|

Остальных 11 нарушителей пора уже отстранить по суду с позором.

Гость|26.04.2017 19:46|

Сакмаев - что обещал нам ничего не сделал. Обещал дорогу засыпать асфальтной крошкой - не сделал, помощник сказал: ну мы вас в программу на 2017г. включим по ремонту внутриквартальных бла, бла бла, вы соберите подписи! Мы собрали, отнесли в приемную к Андрею блин Анатольевичу. В итоге в программу не попали, а помощник сказал, что наши подписи утеряны, что у них в приемной был потоп, пожар и наводнение и что кто-то из помощников умер бла.. бла.. В общем, не честный человек.

Гость|26.04.2017 19:57|

Гость писал(a):

|26.04.2017 19:26|

Остальных 11 нарушителей пора уже отстранить по суду с позором.

Давно пора

Имя: Гость
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