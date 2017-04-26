26.04.2017 | 18:17

Кресла трех депутатов Пензенской городской думы опустели. Андрей Сакмаев, Борис Дрякин и Сергей Седов на заседание 33-й сессии не явились, они отреклись от своих избирателей.

«Этот вопрос обсуждался на профильной комиссии. Решение принято», - резюмировал глава города Валерий Савельев.

Напомним, что в ходе проверки депутатских деклараций за 2015 год были выявлены нарушения.

«Прошу рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, представивших неверные сведения», - заявил прокурор Ленинского района г. Пензы Евгений Зудихин.

«Основная причина - потеря листка декларации. Ранее я подавал все документы, где все было прописано до запятой», - уточнил Андрей Сакмаев.

«На все мои доходы я заплатил налог. У налоговой ко мне претензий нет. Вдруг в ГАИ всплывает прицеп 1996 года. Откуда он взялся? Его не было и нет», - сообщил Борис Дрякин.

В итоге еще недавние коллеги по думе освободили от депутатских полномочий Бориса Дрякина, Сергея Седова и Андрея Сакмаева. Жители 3, 21 и 28-го округов остались без представителей в городской думе.

«По этим трем округам назначат довыборы, депутаты имеет право баллотироваться», - уточнил Валерий Савельев.

Намерены они это делать или мандаты их больше не интересуют, пока неизвестно.