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Политика | Три депутата Пензенской городской думы слагают полномочия

24.04.2017|10:28
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В понедельник, 24 апреля, депутаты Пензенской городской думы Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин сообщили о том, что досрочно сложат полномочия в связи с серьезными нарушениями, допущенными при составлении деклараций о доходах.

Как уточнила пресс-секретарь гордумы Елена Саморукова, народные избранники огласят соответствующее решение на ближайшей сессии, которая состоится в среду, 26 апреля.

«Мы сообщаем, что в наших действиях не имелось преднамеренности и умысла по сокрытию сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год», - говорится в тексте открытого письма депутатов.

«В течение всего срока исполнения своих полномочий депутатов Пензенской городской думы мы были верны принятым на себя обязательствам, честно работали в интересах своих избирателей, выполняя их наказы и принимая решения, направленные на повышение комфортности проживания граждан и развитие города Пензы. Мы надеемся, что пензенцы, оказавшие нам честь, доверив представлять их интересы в представительном органе власти областного центра, а также коллеги-депутаты окажут нам поддержку и понимание. Решение о сложении полномочий было сложным, но необходимым шагом», - пояснили свою позицию народные избранники.

Напомним: 31 марта на сессии городской думы было рассмотрено представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства при представлении сведений о доходах и расходах.

Речь идет об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове, Борисе Дрякине, Александре Трутневе, Василии Журавлеве, Александре Пичугине, Викторе Воробьеве, Алексее Савичеве, Сергее Куличкове, Александре Стрельникове, Георгии Тюрине, Олеге Шаляпине, Жиганше Туктарове и Юрии Зиновьеве.

Некоторые из них выступили с речами в свою защиту. Так, Борис Дрякин сообщил, что ему указали на не обозначенный в декларации прицеп 1996 года и парковочное место в 13 квадратов в Москве, документы на которое он получил позже.

По словам же Андрея Сакмаева, он попал в список коррупционеров из-за потери листка декларации.

«Я отчитался до запятой, но при переносе документа один листок был утерян. На его месте оказался незаполненный, и это главная коррупционная составляющая у нас в Пензенской области», - привел он довод в свое оправдание.

В итоге дума приняла представление прокурора к сведению. Евгений Зудихин, комментируя такой результат, сообщил, что представление рассмотрено некачественно: его нужно было либо удовлетворить, либо отклонить.

«Прокуратура продолжит работу в этом направлении и будет добиваться исключительно сложения депутатами полномочий, потому что закон нарушен», - резюмировал тогда прокурор.

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Гость|24.04.2017 10:50|

Шаляпина тоже пора выгонять. Сидит он там без дела, яйца отсиживает. 0 пользы для района!!!

Гость|24.04.2017 10:55|

Теперь можно будет и статейку закатить как нибудь: Бывший депутат обвиняется.......

Гость|24.04.2017 10:59|

Если декларацию посеял, обязан был запросить дубликат. Плюс целая куча платных помощников, разве не могли сделать за него?

Гость|24.04.2017 11:05|

кто то что много стал говорить

Гость|24.04.2017 11:06|

Когда остальные 11 на выход? Желательно в наручниках.Процесс пошел.

Гость|24.04.2017 11:07|

Всему своё время, говорить.

Гость|24.04.2017 11:08|

Как сказал Валерий про уволенного директора, теперь мы об него можем ноги вытирать!

Гость|24.04.2017 11:11|

мужики

Гость|24.04.2017 11:12|

Мало!

Гость|24.04.2017 11:14|

Какие же безграмотные депутаты! "В теченИИ всего срока" - куда же вы текли? Безгамотная Пенза!

Гость|24.04.2017 11:16|

Ребята, давным-давно надо наводить порядок! Если честно, никто их не выбирал, так они заступают в должность народных избранников за откаты и отмытые «Лаве»!!! Вы посмотрите у Всех и Них стоянки, парковки, они одновременно совмещают должности Генеральных директоров – АО, ООО… Это вообще просто безпредел!!! Вот где надо копать и собирать материал! Декларируют по 50-70 миллионов в год, откуда ребята у вас это??? Честным путем))) При зарплате в 12-15 тыс. по городу, цирк да и только!

Гость|24.04.2017 11:16|

Ждём продолжения ухода "рассеяных". Раз свои документы заполнить не смог, разве можно ему доверять. В перву очередь пусть "уйдут" "работающего на постоянной основе".

Гость|24.04.2017 11:19|

"Мы благодаря нашим избирателям и коллегам..." А запятая где? Какие-то двоечники нами управляют исключительно! Депутаты называются. Позорише.

Гость|24.04.2017 11:23|

В данном случае прокуратура должна проявить принципиальный подход по отношению остальных трусоватых депутатов если добровольно не сложат полномочия то решить вопрос через суд они замарали доверие избирателей и нанесли не смываемое пятно своим горячо любимым партиям

Гость|24.04.2017 11:26|

Потихонечку, начинают самоликвидироватся, по депутатил и хорошь.

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