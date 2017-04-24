24.04.2017 | 10:28

В понедельник, 24 апреля, депутаты Пензенской городской думы Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин сообщили о том, что досрочно сложат полномочия в связи с серьезными нарушениями, допущенными при составлении деклараций о доходах.

Как уточнила пресс-секретарь гордумы Елена Саморукова, народные избранники огласят соответствующее решение на ближайшей сессии, которая состоится в среду, 26 апреля.

«Мы сообщаем, что в наших действиях не имелось преднамеренности и умысла по сокрытию сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год», - говорится в тексте открытого письма депутатов.

«В течение всего срока исполнения своих полномочий депутатов Пензенской городской думы мы были верны принятым на себя обязательствам, честно работали в интересах своих избирателей, выполняя их наказы и принимая решения, направленные на повышение комфортности проживания граждан и развитие города Пензы. Мы надеемся, что пензенцы, оказавшие нам честь, доверив представлять их интересы в представительном органе власти областного центра, а также коллеги-депутаты окажут нам поддержку и понимание. Решение о сложении полномочий было сложным, но необходимым шагом», - пояснили свою позицию народные избранники.

Напомним: 31 марта на сессии городской думы было рассмотрено представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства при представлении сведений о доходах и расходах.

Речь идет об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове, Борисе Дрякине, Александре Трутневе, Василии Журавлеве, Александре Пичугине, Викторе Воробьеве, Алексее Савичеве, Сергее Куличкове, Александре Стрельникове, Георгии Тюрине, Олеге Шаляпине, Жиганше Туктарове и Юрии Зиновьеве.

Некоторые из них выступили с речами в свою защиту. Так, Борис Дрякин сообщил, что ему указали на не обозначенный в декларации прицеп 1996 года и парковочное место в 13 квадратов в Москве, документы на которое он получил позже.

По словам же Андрея Сакмаева, он попал в список коррупционеров из-за потери листка декларации.

«Я отчитался до запятой, но при переносе документа один листок был утерян. На его месте оказался незаполненный, и это главная коррупционная составляющая у нас в Пензенской области», - привел он довод в свое оправдание.

В итоге дума приняла представление прокурора к сведению. Евгений Зудихин, комментируя такой результат, сообщил, что представление рассмотрено некачественно: его нужно было либо удовлетворить, либо отклонить.

«Прокуратура продолжит работу в этом направлении и будет добиваться исключительно сложения депутатами полномочий, потому что закон нарушен», - резюмировал тогда прокурор.