14.04.2017 | 17:10

Глава города Заречного Олег Климанов отчитался о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год.

Согласно документу, годовой доход Олега Климанова составил 1 млн 995 тыс. 440 руб. 74 коп. У него в собственности находится треть квартиры площадью 82,9 кв. м, четверть квартиры площадью 44,9 кв. м, половина земельного участка площадью 623 кв. м, половина садового дома площадью 30 кв. м, гараж площадью 25,3 кв. м и надувная лодка Akila BSN 300.

Жена Олега Климанова в 2016 году получила доход в 1 млн 989 тыс. 990 руб. 69 коп. Она владеет третью квартиры площадью 82,9 кв. м, гаражом (60,5 кв. м) и автомобилем Kia Mohave.

Напомним: Олег Климанов был избран главой города в ноябре 2016 года.

В начале октября зареченские депутаты внесли изменения в устав, приняв так называемую одноглавую систему управления (должности главы города и главы администрации были объединены).