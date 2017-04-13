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Политика | В. Савельев прокомментировал сложение полномочий депутатами гордумы

13.04.2017|16:22
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Глава Пензы Валерий Савельев прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что несколько депутатов городской думы, подавших недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год, планируют сложить полномочия.

«Вопрос был рассмотрен на мартовской сессии. Мы приняли определенное решение, которое было озвучено. Дополнительных комментариев на настоящий момент я просто не могу дать никаких. Я видел, что появилась статья, на каком основании она появилась - я пока не знаю, нужно разобраться», - сообщил Валерий Савельев.

Он также добавил, что дополнительных писем от прокурора в городскую думу не поступало. «Когда появится информация, мы ее предоставим», - резюмировал Валерий Савельев.

Корреспондент ИА «ПензаИнформ» поинтересовался у депутата Алексея Савичева, названного в списке планирующих сложить полномочия, соответствуют ли эти данные действительности. По словам народного избранника, подобных заявлений он не делал.

Напомним: 31 марта на сессии городской думы было рассмотрено представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства при представлении сведений о доходах и расходах.

Речь идет об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове, Борисе Дрякине, Александре Трутневе, Василии Журавлеве, Александре Пичугине, Викторе Воробьеве, Алексее Савичеве, Сергее Куличкове, Александре Стрельникове, Георгии Тюрине, Олеге Шаляпине, Жиганше Туктарове и Юрии Зиновьеве.

Некоторые из них выступили с речами в свою защиту. Так, народный избранник Юрий Зиновьев пояснил, что ошибся в одной цифре - указал площадь 126 вместо 129 квадратных метров. «Давайте выйдем в суд, пусть он решает! Закон надо дорабатывать, он направлен на искоренение коррупции. В моем случае где она? Если я работаю как честный депутат, избранный народом, - пусть бросят камень в меня, если я недорабатываю. Если же есть умысел - вопросов нет. Поднятие этого вопроса позорит и город, и область», - отметил он.

Борис Дрякин сообщил, что ему указали на необозначенный в декларации прицеп 1996 года и паркоместо в 13 квадратов в Москве, документы на которое он получил позже.

Олег Шаляпин пояснил, что не указал участие в организации, где состоит более семи лет, но не получает дохода. «Мне стыдно оправдываться за то, чего я не совершал. Полномочий меня могут лишить только избиратели моего округа», - заявил он.

По словам Андрея Сакмаева, он попал в список коррупционеров из-за потери листка декларации.

В итоге дума приняла представление прокурора к сведению. Евгений Зудихин, комментируя такой результат, сообщил, что представление рассмотрено некачественно: его нужно было либо удовлетворить, либо отклонить.

«Прокуратура продолжит работу в этом направлении и будет добиваться исключительно сложения депутатами полномочий, потому что закон нарушен», - заключил прокурор.

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Гость|13.04.2017 16:43|

penzainform.ru писал(a):

Я видел, что появилась статья, на каком основании она появилась - я пока не знаю, нужно разобраться», - сообщил Валерий Савельев.
Разрывмозга,как это не знаю,вот же penzainform.ru писал(a):
Напомним: 31 марта на сессии городской думы было рассмотрено представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина о досрочном прекращении полномочий 14 депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства при представлении сведений о доходах и расходах.

Гость|13.04.2017 16:46|

penzainform.ru писал(a):

я работаю как честный депутат, избранный народом, - пусть бросят камень в меня, если я недорабатываю.
где? куда приходить? с радостью булыжник в харю залеплю.

Гость|13.04.2017 16:57|

Всего то не указал машиноместо в 13 кв м в Москве. Подумаешь,мелочь какая. Ладно бы особняк на Рублёвке. Вот к чему нужно стремится.

Гость|13.04.2017 17:07|

Гость писал(a):

где? куда приходить? с радостью булыжник в харю залеплю.
предлагаю сразу ввести электронную очередь чтобы не толпится

Гость|13.04.2017 17:10|

penzainform.ru писал(a):

Речь идет об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове, Борисе Дрякине, Александре Трутневе, Василии Журавлеве, Александре Пичугине, Викторе Воробьеве, Алексее Савичеве, Сергее Куличкове, Александре Стрельникове, Георгии Тюрине, Олеге Шаляпине, Жиганше Туктарове и Юрии Зиновьеве.
... ВЕЛКОМУЧЕННИКИ ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО. Предлагаю причислить к ЛИКУ СВЯТЫХ

Гость|13.04.2017 17:10|

Ну, им ясно дали понять, что пора на отдых. А парнишки вместо здравой реакции играют в подкидного как штирлиц с мюллером....

Гость|13.04.2017 17:14|

Полномочий меня могут лишить только избиратели моего округа»

Вот мы тебя и лишаем избиратели твоего округа.Давай,досвидос!

Гость|13.04.2017 17:26|

Речь идет об Андрее Сакмаеве, Сергее Седове, Борисе Дрякине, Александре Трутневе, Василии Журавлеве, Александре Пичугине, Викторе Воробьеве, Алексее Савичеве, Сергее Куличкове, Александре Стрельникове, Георгии Тюрине, Олеге Шаляпине, Жиганше Туктарове и Юрии Зиновьеве.

Поменять их на Петра Кузнецова . Пете выделить кабинет служебный автомобиль и секретаршу.

Гость|13.04.2017 17:50|

Своих не сдают, а то все посыпятся. И прокурора к ногтю прижали, замолчал. Безнадега. Так и будем в этом дерьме. Может кто в силах свалит отсюда ( и так население убывает).

Гость|13.04.2017 17:59|

помнить Петра Кузнецова .

Валера Савельев хорошо его помнит . Долгими зимними вечерами они беседовали и не раз . Может он посланник Петра ? А мы то в полной незнанке кто от кого . А тут вон как . Да хитёр Петя своего вон куда продвинул себе место Петя готовит.

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