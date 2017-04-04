04.04.2017 | 09:11

Во вторник, 4 апреля, пензенская делегация отправилась в Белгородскую область, чтобы ознакомиться с опытом организации проектной деятельности.

«В Белгородской области, являющейся одним из самых динамично развивающихся регионов РФ, есть много интересных решений, которые мы могли бы применить в Пензенской области», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что задача делегации правительства - изучить опыт проектного управления, успешно применяемый в Белгороде на протяжении уже нескольких лет, и взять на вооружение лучшие практики.

В состав выездной группы вошли министр экономики региона Сергей Капралов, начальник управления государственной службы и кадров правительства области Игорь Балашов, начальник областного управления информационных технологий и связи Алексей Костин.

Делегацию возглавила руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.