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Политика | Пензенская делегация изучит проектную деятельность Белгорода

04.04.2017|09:11
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Во вторник, 4 апреля, пензенская делегация отправилась в Белгородскую область, чтобы ознакомиться с опытом организации проектной деятельности.

«В Белгородской области, являющейся одним из самых динамично развивающихся регионов РФ, есть много интересных решений, которые мы могли бы применить в Пензенской области», - сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Глава региона подчеркнул, что задача делегации правительства - изучить опыт проектного управления, успешно применяемый в Белгороде на протяжении уже нескольких лет, и взять на вооружение лучшие практики.

В состав выездной группы вошли министр экономики региона Сергей Капралов, начальник управления государственной службы и кадров правительства области Игорь Балашов, начальник областного управления информационных технологий и связи Алексей Костин.

Делегацию возглавила руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

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Гость|04.04.2017 09:30|

Вообще всё надо содрать из Белгородской области если своего ума нет!!!

Гость|04.04.2017 09:33|

Полный отстой . Своих мозгов нет у них . Стыд и позор . Поехали изучать . Чего изучать то они могут ? Рябихина возглавила делегацию . Да много они наизучают .

Гость|04.04.2017 09:37|

Гость писал(a):

Вообще всё надо содрать из Белгородской области если своего ума нет!!!
Нет и не было. Это плоды сталинской политики по устрашению кадров и назначению послушных бюрократов. В. О. Войну первые месяцы провалили именно командиры, опасающиеся наказания за инициативу. При большей численности личного состава и вооружений.

Кто не побоялся нарушить приказ "тишины", держались по нескольку месяцев, в той же Брестской крепости.

Гость|04.04.2017 09:55|

А может эта, чиновников нам из Белгородской области заместо наших.

Или может, нашим чиновникам тамошние граждане чип какой в голову пересадят, чтоб током било, когда воровать чинуше захочется!

Гость|04.04.2017 09:57|

Служебный туризм.

Гость|04.04.2017 10:21|

Пфффф...Смешные комментарии для белгородцев. Ваши едут учиться воровать. В Белгороде несколько строительных компаний (своих), которые строят обычные дома и продают по нереальным ценам. Сельское хозяйство убито- работают только крупные корпорации (типа мираторга). Так что не радуетесь сильно..

Гость|04.04.2017 12:40|

Гость писал(a):

Служебный туризм.
За чей счет оттопыриваемся?

Гость|04.04.2017 13:19|

и намного ли лучше в белгороде ?

Гость|04.04.2017 14:04|

penzainform.ru писал(a):

министр экономики региона Сергей Капралов
А что, это мурло агрессивное ещё не выгнали?

Имя: Гость
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