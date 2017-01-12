Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 янв 2017|11:37
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Политика | Губернатор подписал документ о реорганизации управления культуры

12.01.2017|11:14
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В Пензенской области реорганизовано управление культуры и архива. Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в среду, 11 января.

Согласно документу ведомство переименовано в министерство культуры и туризма.

Полномочия в сфере архивного дела переданы созданному Комитету по делам архивов Пензенской области.

Начальнику реорганизуемого управления культуры и архива Татьяне Курдовой поручено совершить необходимые юридически значимые действия и провести организационно-штатные мероприятия. Проекты положений о новых структурах должны быть подготовлены и представлены на утверждение в течение ближайших двух недель.

Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларису Рябихину.

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Гость|12.01.2017 11:26|

вопрос: зачем?

Гость|12.01.2017 11:29|

Как всегда - нищему региону некуда девать деньги

Mr.O`Долли|12.01.2017 11:36|

Скоро вернут Илику и Министерство СМИ

Инфа 146 %

Гость|12.01.2017 11:37|

penzainform.ru писал(a):

переименовано в министерство культуры и туризма.
Круто, а сурское водохранилище не переименовали в Лазурный берег?

Имя: Гость
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