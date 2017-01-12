12.01.2017 | 11:14

В Пензенской области реорганизовано управление культуры и архива. Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в среду, 11 января.

Согласно документу ведомство переименовано в министерство культуры и туризма.

Полномочия в сфере архивного дела переданы созданному Комитету по делам архивов Пензенской области.

Начальнику реорганизуемого управления культуры и архива Татьяне Курдовой поручено совершить необходимые юридически значимые действия и провести организационно-штатные мероприятия. Проекты положений о новых структурах должны быть подготовлены и представлены на утверждение в течение ближайших двух недель.

Контроль за исполнением постановления возложен на руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларису Рябихину.