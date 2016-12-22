В Пензенской области подведены итоги акции «Задай вопрос губернатору. Дети».
Напомним: в течение двух недель любой юный житель региона мог направить свой вопрос Ивану Белозерцеву, воспользовавшись наиболее удобным видом связи: электронной почтой, скайпом или телефоном.
Глава региона принял решение пообщаться с ребятами в преддверии Нового года.
«Дети - самые искренние и неподкупные собеседники», - объяснил он в личном микроблоге.
В четверг, 22 декабря, в «Твиттере» губернатора появилось новое сообщение о ходе акции.
«Выбрал вопросы 35 ребят. Авторам отвечу лично в субботу, 24 декабря», - пообещал Иван Белозерцев.
penzainform.ru писал(a):Ну-у-у... если выбирать вопросы и отвечать на понравившиеся...