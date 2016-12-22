22.12.2016 | 13:55

В Пензенской области подведены итоги акции «Задай вопрос губернатору. Дети».

Напомним: в течение двух недель любой юный житель региона мог направить свой вопрос Ивану Белозерцеву, воспользовавшись наиболее удобным видом связи: электронной почтой, скайпом или телефоном.

Глава региона принял решение пообщаться с ребятами в преддверии Нового года.

«Дети - самые искренние и неподкупные собеседники», - объяснил он в личном микроблоге.

В четверг, 22 декабря, в «Твиттере» губернатора появилось новое сообщение о ходе акции.

«Выбрал вопросы 35 ребят. Авторам отвечу лично в субботу, 24 декабря», - пообещал Иван Белозерцев.