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Политика | Иван Белозерцев лично ответит на вопросы 35 детей

22.12.2016|13:55
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В Пензенской области подведены итоги акции «Задай вопрос губернатору. Дети».

Напомним: в течение двух недель любой юный житель региона мог направить свой вопрос Ивану Белозерцеву, воспользовавшись наиболее удобным видом связи: электронной почтой, скайпом или телефоном.

Глава региона принял решение пообщаться с ребятами в преддверии Нового года.

«Дети - самые искренние и неподкупные собеседники», - объяснил он в личном микроблоге.

В четверг, 22 декабря, в «Твиттере» губернатора появилось новое сообщение о ходе акции.

«Выбрал вопросы 35 ребят. Авторам отвечу лично в субботу, 24 декабря», - пообещал Иван Белозерцев.

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Гость|22.12.2016 14:03|

penzainform.ru писал(a):

«Выбрал вопросы 35 ребят. Авторам отвечу
Ну-у-у... если выбирать вопросы и отвечать на понравившиеся...

Гость|22.12.2016 14:03|

Все вопросы в студию !

Гость|22.12.2016 14:48|

Детей - отобрали, вопросы нужные раздали

Гость|22.12.2016 16:20|

Мило смотреть, как Местечковый Дуче показывает человечное лицо

Гость|22.12.2016 17:49|

Смешно всё это. И грустно.

Имя: Гость
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