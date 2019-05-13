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Из жизни | Житель улицы Ленинградской жалуется на частые ямы на пути к магазину

13.05.2019|15:06
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Житель дома № 8 на Ленинградской Геннадий Петрович вел журналистов 11 канала дорогой, которой сам каждый день ходит, чтобы показать ее состояние. Сплошные ямы.

«Я девятый год здесь живу - и на протяжении этих лет она в таком состоянии. Ничего не делается ни зимой, ни летом, ничего. Там участок за счет жильцов дома сделали, а дальше пойдет и еще хуже», - отметил Геннадий Петрович.

Вокруг одного строения почти идеальный асфальт. Хорошо, что его уложили не только во дворе, но и с торца. Дорожным покрытием пользуются все, кто идет и едет вглубь микрорайона. Только безопасный участок слишком короткий, а до и после - ямы.

«Представляете, что здесь творится после дождя», - заключил мужчина.

Геннадий Петрович говорит, что пытался добиться от чиновников ремонта проезжей части.

«Дорога относится к внутридворовой территории со всеми вытекающими из этого последствиями, то есть жильцы должны проводить собрания, там бюрократическая писанина. Дорога идет мимо домов № 8, 8а и дальше мимо Мира, 10, с выходом на улицу Пацаева. Какая же это внутридворовая территория? Это дорога общего назначения», - заявил он.

Разбитым участком пользуются многие. Тогда почему ремонтировать его должны жители одного дома? А если они захотят оградить его? По логике чиновников, земля под дорогой дворовая.

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