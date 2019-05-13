13.05.2019 | 14:46

Весна, солнце пригрело, бомжи покинули свои убежища и оккупировали людные места, где проще выпросить деньги. На остановке у памятника Первопоселенцу целый день сидел бездомный Володька-пензяк, занял всю скамейку своими пожитками. Бродяга довольно агрессивный.

«Милостыню собираю. Видишь, на обеих ногах. Неприятное зрелище», - рассказал он.

Владимир перенес ампутацию. Каким образом отморозил ноги, он не рассказывает. Зимой жил в теплотрассе, теперь можно даже на скамейке спать, ведь тепло.

«Сегодня здесь, завтра там, послезавтра там, а семья... не сыпь мне соль на рану...» - добавил мужчина.

Володька-пензяк не первый, кто вышел из убежища просить милостыню. Как снег растаял, так все чаще стали появляться бездомные и безденежные.

«Ну, вы знаете, у некоторых вообще это хобби. Насколько я знаю, в Финляндии их зимой собирают в санатории, а весной их никто не выгоняет, а они расползаются сами», - отметила женщина.

Анатолий, знакомый Владимира, тоже из бродяг, но кустам и скамейкам предпочел койку в доме ночного пребывания. Приятель туда идти не хочет.

«Ну я чего, посажу его на шею? Кто-то приходит, кто-то нет, у каждого свои мозги. Зимой кто-то даже в милицию на сутки сам, чтобы там пожить. Я стараюсь, работаю», - поделился Анатолий.

Каждый выбирает свою дорогу. Владимир намеревается все лето провести в окрестностях Спасо-Преображенского монастыря. Когда служба - туда спускаться, а как заканчиваются литургии, можно подниматься на Лермонтова: пассажиры общественного транспорта тоже иногда подают.