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Из жизни | В Пензе после холодов бездомные выбрались просить милостыню

13.05.2019|14:46
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Весна, солнце пригрело, бомжи покинули свои убежища и оккупировали людные места, где проще выпросить деньги. На остановке у памятника Первопоселенцу целый день сидел бездомный Володька-пензяк, занял всю скамейку своими пожитками. Бродяга довольно агрессивный.

«Милостыню собираю. Видишь, на обеих ногах. Неприятное зрелище», - рассказал он.

Владимир перенес ампутацию. Каким образом отморозил ноги, он не рассказывает. Зимой жил в теплотрассе, теперь можно даже на скамейке спать, ведь тепло.

«Сегодня здесь, завтра там, послезавтра там, а семья... не сыпь мне соль на рану...» - добавил мужчина.

Володька-пензяк не первый, кто вышел из убежища просить милостыню. Как снег растаял, так все чаще стали появляться бездомные и безденежные.

«Ну, вы знаете, у некоторых вообще это хобби. Насколько я знаю, в Финляндии их зимой собирают в санатории, а весной их никто не выгоняет, а они расползаются сами», - отметила женщина.

Анатолий, знакомый Владимира, тоже из бродяг, но кустам и скамейкам предпочел койку в доме ночного пребывания. Приятель туда идти не хочет.

«Ну я чего, посажу его на шею? Кто-то приходит, кто-то нет, у каждого свои мозги. Зимой кто-то даже в милицию на сутки сам, чтобы там пожить. Я стараюсь, работаю», - поделился Анатолий.

Каждый выбирает свою дорогу. Владимир намеревается все лето провести в окрестностях Спасо-Преображенского монастыря. Когда служба - туда спускаться, а как заканчиваются литургии, можно подниматься на Лермонтова: пассажиры общественного транспорта тоже иногда подают.

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Гость|13.05.2019 19:23|

Вот лесницу к храму возведут, тогда там многие обоснуются, как в Ростове у митрополита Меркурия.

Гость|13.05.2019 19:35|

да этот мужчина на остановке постоянно сидит,я когда у меня есть,подаю ему .Очень светлый мужчина..глаза добрые и душа.весь светится как золотом.я честно думаю в его образе скрывается ангел и проверяет людей на доброту.))

Гость|13.05.2019 19:52|

Глупые журналисты хоть помогли чем-то? А то подошли со своими тупыми вопросами, где семья, где то и то?

Имя: Гость
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