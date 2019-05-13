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Из жизни | В девятиэтажке на Фабричной, 11, мыши поднимаются на самый верх

13.05.2019|17:30
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Плохо справляется со своими обязанностями пригретая жильцами кошка. Она ответственная за отсутствие мышей в девятиэтажке, но пренебрегла нагрузкой и переключилась на котят. А мыши на Фабричной, 11, расплодились.

«Я живу на девятом этаже. У меня трое детей - у меня мыши дома, это неправильно. И не у меня у одной, они идут с первого этажа, как-то по стоякам, что ли, бегают, я не знаю. Я их замучилась вылавливать», - пожаловалась жительница дома.

Многодетная мама постоянно ставит капканы, кладет листы со специальным клеем. Семья уже привыкла просыпаться по ночам от писка: если хвостатое издает звуки, значит, попало в ловушку.

«Потому что необработанный дом. ЖЭУ этим не занимается - брошенный дом. Всем наплевать на этот дом», - добавила женщина.

Квартиранты и безалаберные коренные жильцы сами способствуют разведению грызунов. Для многих местных в порядке вещей оставить в углу подъезда пакет с объедками. Для кого? Разумеется, мыши порадуются.

Можно обвинить во всем дворника (он и правда редко убирает подъезд, и территорию тоже нечасто), управляющую компанию за бездействие: МУП «Жилье-22» игнорирует нашествие грызунов.

Но местные тоже вносят свою лепту. Именно обитатели и их гости мусорят, пополняют кормушку для мышей.

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Гость|13.05.2019 19:00|

Какая мерзость!Нужно травить эту гадость!

Имя: Гость
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