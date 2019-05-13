13.05.2019 | 14:23

Река-страдалица. Сколько натерпелась старая Сура от людей! В черте города она почти лишилась своих родных берегов, потому как русло проложено сквозь сплошные полосы мусора. Отходы стелются одеялом, постепенно сужая реку.

Старая Сура в районе Маяка, виден мост на улице Тарханова. Когда-то поблизости был частный сектор, и в те годы народ тоже сливал и скидывал отходы в речку.

Но не в таких масштабах, как теперь. Дома снесены, а мусора гораздо больше. Старая Сура, наполнившись за время половодья, сама смыла его, обмелела, а хлам осел в прибрежной зоне. Его также продолжают приносить местные жители, даже из многоэтажек выкидывают, хотя есть контейнерные площадки.

Городские субботники проходят мимо обезображенной речки, а ведь она тоже на территории областного центра.

«Пенза меняется, но насколько она изменится, зависит от каждого из нас», - отметил начальник УЖКХ г. Пензы Александр Утин.

Главный коммунальщик города так говорил, призывая людей к санитарным акциям. Старая Сура очень нуждается в подобной, хотя прибрать берега непросто: машина близко не подъедет, переносить такое количество мусора придется вручную.