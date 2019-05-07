07.05.2019 | 13:42

Можно было бы предположить, что жители улицы Пролетарской массово держали новогодние елки до мая, чтобы одновременно выбросить их на помойку. Однако хвойные подозрительно зеленые, ни одного пожелтевшего.

Как поясняют местные, во время субботника проводили обрезку деревьев, в том числе и колючих. Только вывезти все это никак не могут. Долго уже ветки лежат.

«Больше полумесяца. Деревья обрезают, а куда девать? Жечь нельзя. В карман, что ли, класть?» - отметил мужчина.

«Больше двух недель это лежит, даже до Пасхи они обещали убрать это все, но так ничего и не убирали. Я даже не знаю почему. Это кто должен убирать - траву и все? «Зеленстрой», так ведь? А они не убирают ничего абсолютно», - пожаловался горожанин.

Логика такова: регоператор отвечает только за то, что в контейнере, и за крупногабаритный хлам, к которому ветки якобы не относятся. Управляющие компании не получают деньги от жителей за вывоз мусора (так было до января 2018-го). Таким образом, убирать растительные отходы обязан тот, кто их пилил, то есть или МУП «Зеленое хозяйство», или коммунальщики, обслуживающие дома.

«Деревяшки они в 6 часов утра грузят и убирают, аккуратненько все это делается, а ветки не трогают. Это же не только здесь, кругом все одно и то же», - добавил пензенец.

Нужно менять систему, которую внедрили с введением мусорной реформы, считает мужчина. В законе не продумали до конца, кто и за чей счет станет вывозить, к примеру, ветки, ведь на площадку приносят отходы со всей округи.