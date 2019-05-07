07.05.2019 | 13:26

Бетонные плиты тоже могут ломаться. На одну (на тротуаре улицы Клары Цеткин), скорее всего, машина наехала, когда шел демонтаж остановочного павильона.

В результате крышка, прятавшая колодец, распалась на части, удерживает их лишь каркас. Теперь в дыру легко провалиться.

«Вот пьяный, например, идет, ну, может, за счет этой (арматуры. - Прим. ред.) и не провалится. Может быть», - отметила горожанка.

Сомнения берут: ненадежно выглядит раздавленный бетонный круг.

«Глубоко там, сразу насмерть провалитесь. Но здесь не провалитесь, наверное», - предположила женщина.

«Провалишься, сгнила железка вся - арматура, на которой держится. Кто наступит, ребенок встанет - никто ничего не смотрит, ну почему такое? Глубоко да смоет, тут же канализация», - возмутилась пензячка.

Характерного запаха из колодца нет, но это не так важно. Шахта на самом деле глубокая, расположена на тротуаре со множеством пешеходов. Они сейчас и так в незавидной ситуации. С одной стороны - полоса щебня после раскопок такова, что того и гляди ногу подвернешь, с другой - разбитая крышка люка. Две ловушки на участке.