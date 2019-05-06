06.05.2019 | 14:53

Воды в избытке в первом подъезде на Клары Цеткин, 11. Часа в три ночи она отыскала отверстие и полилась, да так шустро, что промочила все лестничные клетки - с девятого по первый этаж.

«Ну течет и течет - стали звонить. Слесарь говорит: «А я вам что сделаю? Ничего не сделаю». А когда уже все потекло и уже устали носить воду, выливать, бросили - и все потекло до первого этажа», - рассказала одна из жительниц подъезда.

Обслуживает многоэтажку управляющая компания «Кристалл». Рабочие аварийной бригады приехали, но телекамера их смутила - мастера побросали инструменты и попрятались.

На площадке стояла целая коллекция тазов и ведер, они наполнялись быстро. Уже несколько часов жильцы несли вахту, по очереди опустошали емкости.

Суета на весь день. Внизу с водой воевала жительница дома Наталья: сгоняла ее то веником, то щеткой. На входе углубление, поэтому образовалась лужа глубиной по щиколотку.

«Ну а куда деваться? Как-то выходить-заходить надо, дома-то сидеть не будешь. Да и ребятишки бегают, ноги намочат - опять все болеть будут. Надо выходить из положения», - отметила Наталья.

Рабочим понадобилось несколько часов, чтобы победить протечку. Но меры они приняли временные.

«Потом заменим трубу. Там с крыши что-то провалилось», - пояснил рабочий.