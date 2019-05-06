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Из жизни | В подъезде девятиэтажки на Клары Цеткин затопило все лестничные клетки

06.05.2019|14:53
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Воды в избытке в первом подъезде на Клары Цеткин, 11. Часа в три ночи она отыскала отверстие и полилась, да так шустро, что промочила все лестничные клетки - с девятого по первый этаж.

«Ну течет и течет - стали звонить. Слесарь говорит: «А я вам что сделаю? Ничего не сделаю». А когда уже все потекло и уже устали носить воду, выливать, бросили - и все потекло до первого этажа», - рассказала одна из жительниц подъезда.

Обслуживает многоэтажку управляющая компания «Кристалл». Рабочие аварийной бригады приехали, но телекамера их смутила - мастера побросали инструменты и попрятались.

На площадке стояла целая коллекция тазов и ведер, они наполнялись быстро. Уже несколько часов жильцы несли вахту, по очереди опустошали емкости.

Суета на весь день. Внизу с водой воевала жительница дома Наталья: сгоняла ее то веником, то щеткой. На входе углубление, поэтому образовалась лужа глубиной по щиколотку.

«Ну а куда деваться? Как-то выходить-заходить надо, дома-то сидеть не будешь. Да и ребятишки бегают, ноги намочат - опять все болеть будут. Надо выходить из положения», - отметила Наталья.

Рабочим понадобилось несколько часов, чтобы победить протечку. Но меры они приняли временные.

«Потом заменим трубу. Там с крыши что-то провалилось», - пояснил рабочий.

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Гость|06.05.2019 18:58|

Хоть подъезд помыло,а то вонь дикая стояла.

Гость|06.05.2019 18:59|

Запенить и все

Гость|06.05.2019 19:02|

Там бондаж надо поставить и всё. Неужели жители сами не могут.

Гость|06.05.2019 19:03|

Комарики им на это лето обеспеченны.

Гость|06.05.2019 19:06|

Там блиндаж надо выкопать. Неужели жители сами не могут?

Гость|06.05.2019 19:07|

Там абордаж надо устроить. Неужели жители сами не могут?

Имя: Гость
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