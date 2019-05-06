06.05.2019 | 15:15

«У нас полуподвал. Здесь нужно ползти, а кто полезет в воду ползком? Никто. Так она течет и будет течь, потому что трубы все плохие», - рассказала жительница дома.

В подземелье стекает не кристально чистая вода. Нечистоты копятся длительный период, ужасный запах стоит в самом доме № 6а на Медицинской и на приличном расстоянии от него.

Трубы гниют, приборы в опасной близости от зловонного ила.

Объем работы был бы небольшим, если бы управляющая компания отреагировала сразу на утечку. Но организация «Экодом» решила довести проблему до критического уровня.

«Чернеют стены. У некоторых дети-инвалиды, даже по бронхиальной астме. Я не могу уже... Сказали, что поменяют все трубы, сделают капитальный ремонт подвала. Но второй год мы даже не можем поймать Галкина Евгения Александровича», - пожаловалась старшая по дому Елена Егоровна.

До директора УК и дозвониться невозможно, для чего только указаны телефоны на сайте? Мастер, кстати, тоже не взял трубку. Люди, вероятно, полноценно использовали праздники.

На Медицинской, 6а, мучаются от невыносимого зловония. Жители готовы поменять управляющую компанию, но столкнулись с проблемой.

«Нас никто не берет из-за этого нашего гнилого подвала, нас ни одна компания не берет. Я облазила 14 компаний - нас никто не берет», - добавила Елена Егоровна.

Конечно, управляющим компаниям куда выгоднее обслуживать благополучные здания, чем решать проблемы домов, особенно такие, как на Медицинской, 6а.