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Из жизни | У водоема в Согласии частично выгорел берег

03.05.2019|14:58
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Неведомые лисички взяли спички и подпалили прибрежную полосу у водоема в Согласии. Обуглившийся пояс окружил акваторию. Выгорели кусты, высохшие камыши, трава, огонь подполз к забору стадиона «Спартак» с одной стороны, там и угас.

«Скорее всего, по ночам горит. Днем я ни разу не видел, чтобы горело, оно кусками - там кусок, сям кусок. Навряд ли бомжи, здесь хватает и без бомжей», - отметил мужчина.

Водоем искусственный, когда-то был создан для нужд крупного предприятия поблизости. Прогресс сделал озерцо ненужным, новые технологии пришли на смену. Теперь это местная достопримечательность, замусоренная, заросшая.

«У нас нормальная была речка, здесь и утки с детьми плавали, а сейчас там всего-то осталось...» - рассказала горожанка.

На берегах всегда есть народ. Рыбу там не ловят, пензенцы просто отдыхают, смотрят на воду, на уток - те отлично себя чувствуют. Им пожары не страшны, их больше люди пугают.

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