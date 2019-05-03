03.05.2019 | 14:46

«Хочу сказать по поводу собак: пусть хозяева ходят и убираюти за ними эти все «радости». Это невозможно, особенно весной, идешь и не на небо, а только под ноги смотришь - как бы не попасть в эти гадость», - возмутилась жительница Пензы Екатерина Степановна.

К требованию пензячки могут присоединиться десятки тысяч горожан. Люди заводят собак, выгуливают их в общественных местах, но подбирать за животными экскременты не желают. Следы остаются повсюду - на детских площадках, аллеях, тротуарах; газоны сплошь в фекалиях.

«Им вообще наплевать на все, они приходят сюда в туалет к нам! Посмотрите, сколько у нас оборудования всякого, детям есть где побегать, поиграть. Но им негде играть - тут все загажено. Все дети округи остались без детской площадки, им податься некуда», - пожаловалась жительница Пензы Наталья Николаевна.

Ирина Федоровна выгуливает свою таксу ежедневно, гарантирует, что за ней следов точно не остается.

«Конечно, возьму совочек и уберу, если это бывает. Только бывает очень редко: она дома привыкла», - рассказала Ирина Федоровна.

Но ведь чьи-то четвероногие залезают в песочницы, метят горки, скамейки, оставляют следы жизнедеятельности. Не так уж много бездомных собак крутится около детских площадок и бегает по аллеям, чтобы все свалить именно на них.

Согласно «Правилам благоустройства, соблюдения чистоты и порядка», на территории города Пензы запрещается засорять улицы, площади, скверы, парки, участки зеленых насаждений и другие общественные места экскрементами домашних животных.

С вступлением в силу Закона Пензенской области «О внесении изменений в отдельные законы» Кодекс об административных правонарушениях не устанавливает административную ответственность за засорение общественных территорий экскрементами домашних животных.

таким образом, привлечь к административной ответственности владельцев домашних животных не представляется возможным.

Можно установить запрещающие стенды повсюду, но толку от этого может и не быть.