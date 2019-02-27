27.02.2019 | 14:45

На улице Ключевского жители каждого дома оставляют мусор прямо у дороги, контейнера там нет. Впрочем, подобная картина характерна для частного сектора Пензы.

Забирают выброшенное не ежедневно, а дважды в неделю - во вторник и пятницу, - рано, часа в 4 утра. Не успел - или неси обратно в дом, или полиэтилен порвут собаки. Решить проблему можно, поставив бак.

«Должны где-то у дома, и машины ездить собирать, а это что? Бросают где попало! Надо контейнеры ставить по всей улице, не так далеко друг от друга, чтобы можно было донести, метров 50-70», - отметил житель г. Пензы Михаил.

Местные говорят, что одно время контейнер стоял, но потом его по какой-то причине убрали. В областном центре вернулись к «сельской схеме» вывоза отходов, хотя во многих деревнях есть баки.

Раньше емкостей для мусора там было несколько, но все равно появлялись проблемы. После субботника активистов, например.

«Никто после этого ничего там не убирал ни на газонах, ни еще где. То, что собрали, - ничего не увезли. В прошлом году там осталось все, и в этом году там тоже целые кучи, мешки, все это сложено», - возмутился местный житель Вадим Федорович.

Тогда пакеты лежали на обочине лишь после субботников, вызывая общее возмущение. Теперь местные смотрят на них периодически, дважды в неделю, и почти привыкли. Эмоции прорываются, когда содержимое мешков разносят по округе бродячие собаки и ветер.