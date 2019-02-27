27.02.2019 | 14:33

На улице Леонова вовсю идет подготовка к местным зимним праздникам. Люди елки заготовили - устанавливать, видимо, собираются. Не хватило им новогодних хороводов.

Уже началось строительство ледяного городка рядом с домом № 20. Первый столб будущей конструкции причудлив по форме: к его созданию приложили руку представители организации, обслуживающей надземные тепловые сети.

Специалисты заметили, что из трубы течет вода, и не стали ей мешать. Так выросла крепкая опора.

Мужчины в спецовках были там совсем недавно. Они занимались утеплением сетей. Два участка обмотали и ушли, не заметив, что потеряли ценный материал: если бы в организации его было много, то все коммуникации в городе давным-давно бы утеплили.

Между прочим, стекловолокно - ядовитая вата, что мастерам известно, сами говорили.

«Очень вредно! Вы сейчас тоже получаете, как говорится, эту дозу пыли нехорошей», - предупредил мужчина.

Дом № 20 отлично вписывается в композицию. Управляющая организация не стала сбивать с крыши сосульки. Они дополнили зимнюю сказку, искусственно созданную жителями в содружестве с коммунальщиками.