26.02.2019 | 14:08

Жительница Воровского, 34, упала, выходя из второго подъезда, и едва не стала инвалидом, сильно повредив позвоночник.

«Лежала в корсете, не вставала, был домашний режим. Здесь капало с козырька, я поскользнулась на маленькой кочечке и ударилась об это спиной. Болит все, болит, но в суд не подала, а хотелось подать. Мне просто некогда было этим заниматься: я лежала, не вставала, просто не вставала», - пожаловалась жительница дома.

Управляющей компании «СК «Лидер» повезло, что травмированная женщина решила обойтись без суда. Ведь она могла бы потребовать возмещения ущерба морального и материального, несколько недель была недееспособна. Еще неизвестно, каковы последствия для здоровья от такого падения.

После ЧП из организации никого не прислали для очистки выходов из подъездов. Снег сползает с кровли и козырьков, падает прямо перед дверями. Были бы в доме мужчины, они бы все очистили сами, но на Воровского, 34, живут слабые женщины.

«Вот я старенькая, выхожу, я хватаюсь за зеленый. Потому что сюда я наступила и упала на лед», - пояснила жительница дома Любовь Ивановна.

Управляющая компания «СК «Лидер» уже попадала в поле зрения прокуратуры. В январе были выявлены нарушения законодательства: не выполнялся минимальный перечень услуг и работ по содержанию общедомового имущества, не очищались от снега кровли.