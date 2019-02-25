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Из жизни | Родителей малышей из детского сада № 7 просят парковаться подальше

25.02.2019|14:32
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Вход в пензенский детский сад № 7 был сделан по просьбе родителей - заведующая дошкольным учреждением поясняет, почему произошли перемены, ставшие причиной конфликта с жителями дома № 2 на Воронова.

Раньше мамы и папы пользовались двумя другими входами, но федеральный закон потребовал внести коррективы и оставить один. В итоге была выбрана калитка примерно напротив второго подъезда высотки.

«Она существовала и раньше, потому что здесь проживает много наших родителей в доме № 2. Поступали неоднократные просьбы от них, чтобы мы выбрали именно этот вход: здесь более ровный спуск», - рассказала заведующая детским садом № 7 Вера Янкова.

Но, когда на узкую дорогу перед многоэтажкой хлынул поток машин, разразился скандал. Жители высотки восстали против калитки.

«В прошлый раз я здесь вышла из подъезда - вот так вот настановились. У меня соседка с грудным ребенком не может пройти. И скорая помощь не может проехать. Отвратительно!» - возмутилась местная жительница Галина Петровна.

Вход со стороны Кижеватова не откроют из-за крутого спуска, напротив дома № 6 на Воронова - из-за возмущения жильцов.

Теперь рассматривается вариант с калиткой рядом с лестницей, ведущей с Кижеватова, это примерно напротив 11-го подъезда Воронова, 2. Но никто не гарантирует отсутствия волны негодования местных обитателей, ведь там такая же узкая дорога, да еще и на сложном рельефе.

«Уважаемые родители! Администрация детского сада еще раз обращается к вам с убедительной просьбой оставлять свой личный транспорт за пределами территории Воронова, 2, на общественных стоянках, которые примыкают непосредственно к этому дому, их несколько. Я надеюсь, вы найдете подходящие места для размещения», - добавила Вера Янкова.

Усложняется ситуация тем, что внутриквартальной дорогой часто пользуются водители не родители и не местные жители. Они через арку выдвигаются прямо на Окружную, минуя светофор и экономя время.

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Гость|25.02.2019 19:58|

penzainform.ru писал(a):

водители не родители и не местные жители.
Что это?

Имя: Гость
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