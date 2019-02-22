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Из жизни | Мэрия Пензы отреагировала на трещину в проезжей части ул. Суворова

22.02.2019|14:26
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В администрации Пензы прокомментировали состояние дороги на Суворова. «Служба 11» рассказывала о трещине на проезжей части, перерезавшей полотно и довольно глубокой: примерно на три-четыре сантиметра удалось просунуть вниз деревянный прут, вдвинуть дальше не позволила его толщина.

«Так недавно ж делали это все! Дорогу расширяли эту года два-три назад, она, по-моему, дальше идет, полоса до конца», - отметила пензячка.

Почему такая реакция? Улица Суворова - объект значимый, ремонт запомнился многим, так как оживленная транспортная артерия была перекрыта на несколько месяцев. Там не просто перекладывали асфальт, а проводилась реконструкция.

«Будут четыре полосы шириной 3,75 метра (требование технических регламентов по безопасности дорожного движения), новые светофорные объекты, обустройство дороги знаковым хозяйством, разметка. Плюс будут реконструированы сети уличного освещения и все те коммуникации, которые как бы попадают в зону расширения дороги», - сообщала заместитель начальника УКС г. Пензы Светлана Круглова.

Реконструкция началась в сентябре 2014 года, завершилась 25 декабря того же года. Органы государственного строительного надзора выдали заключение о соответствии объекта всем требованиям.

Гарантийный срок - 60 месяцев, истекает в конце 2019 года. Мэрия прокомментировала ситуацию.

«По окончании осенне-зимнего сезона будет произведен осмотр объекта и в случае выявленных дефектов гарантийного характера они будут устранены силами подрядной организации. В случае обнаружения повреждений дорожного полотна, вызванных ремонтом инженерных коммуникаций, в адрес сетевых организаций будет направлено требование по их устранению», - отметили в мэрии.

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Гость|22.02.2019 19:45|

спросите - у васи...........................

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