20.02.2019 | 15:42

Наконец-то на проспекте Победы появился павильон, сообщили телезрители. В октябре навес для ждущих транспорт людей отрезали и увезли, чтобы соблюсти требование властей: торговые точки не должны быть совмещены с остановками. Тротуарную плитку также убрали. Люди долго мучились.

«Где-то, наверно, месяца два-три назад. Каждый день практически пользуюсь. В обуви замшевой - не очень: каблуки ломаются», - пожаловалась девушка.

Водители просили пассажиров стряхивать песок с обуви прежде, чем заходить в маршрутку.

«Ругаются. Отряхивайте, говорят, топайте ножками. Бывает, даже тряпочку стелют, говорят: вытирайте, потому что нам мыть, не вам»», - добавила горожанка.

Мучения закончились. Однако, несмотря на то что еще даже защитную пленку до конца не сорвали, уже видны потертости и трещины на стекле. Кроме того, крыша частично отошла. Да и стенки при порывах гремят, хотя полностью прикручены.

«Везде такие стоят, нормально вроде. Тут треснуло - может, кто задел, может, специально ударил, кто знает. Если ветер, конечно, оторвет», - заключила женщина.

«Не нравится, что ветер задувает со всех сторон, тем более зимой. Пожилым людям хочется где-то укрыться и чтобы скамеечки были побольше», - дополнила список недочетов пензячка.

«И такое хорошо! Слава богу, здесь деревянные сиденья, а есть трубы, без башки кто-то поставил, сядешь - и зарабатываешь простатит. Разве можно железные ставить? Главное - чтобы сиденья были деревянные», - пожелал мужчина.

Почему-то слово «Разорванная» не поместили на табличку, получился просто «Мемориал Звезда», притом что кавычки нужны не перед «мемориалом», а перед «звездой».