18.02.2019 | 14:27

Перекопали - и пропали, а местные жители негодуют, почему после ремонта тепловых сетей рабочие не привели в порядок двор на улице Фурманова. Магистраль проходит под детской площадкой.

Играть на ней теперь желания нет, да и опасно для здоровья: можно сломать ногу, бегая по кочкам. Из-за изношенности труб прорывы в этом месте происходят часто, коммунальщики вынуждены рыть землю по несколько раз в год.

«Уж сделали бы в конце концов нормально, и дети бы не страдали от этого. И летом, и осенью бывает все перекопано, грязь. Колодец здесь большой, он не огорожен, не прикрыт», - рассказала местная жительница Светлана Федоровна.

Летом и весной рабочие возвращают придомовой территории первоначальный вид. Теперь решили этого не делать. Может быть, потому что в зимний период игровая зона не пользуется особой популярностью у местной ребятни, а значит и смысла разравнивать территорию нет. Более того, часть элементов детской площадки коммунальщики и вовсе закопали, наверное, за ненадобностью.

Остается надеяться, что с приходом тепла там появятся и коммунальные службы, чтобы навести порядок.