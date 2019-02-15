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Из жизни | В Заводском районе медленно растет ледяной сталагмит

15.02.2019|14:04
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Природа не упускает шанса удивить людей чем-то необычным. Наглядно решила продемонстрировать, как появляются сталагмиты. Обычно это известковые наросты на дне пещер, созданные падающими с потолка каплями.

Но в этом случае все гораздо проще - вода стекает с желоба с крыши и питает ледяной холм. Тот поглощает жидкость.

Минеральные образования матереют медленно - годами и даже десятилетиями, подрастая на миллиметры.

Тающий снег вливает силы в росток внизу беспрерывно - при нулевой, плюсовой температуре и даже при легком морозе. Солнце помогает осадкам на кровле превращаться в жидкость.

В Пензе ледяной сталагмит расположился удачно: вдали от дорог, троп, стоянок, никому не мешает, никого не раздражает, в отличие от образований коммунального происхождения. В Интернете много снимков громадных сосулек, выросших из-за чьей-то бесхозяйственности в Тынде, Ухте, Карпинске и других городах. Как, впрочем, и в Пензе тоже бывает.

А этот безобидный сталагмит толстеет и тянется вверх понемногу, стремясь к крыше. Почти полпути до нее прошел.

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Гость|15.02.2019 19:41|

до мая таять будет.

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