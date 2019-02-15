15.02.2019 | 13:55

Битым стеклом усеян пол во всех помещениях музея завода имени Фрунзе. Судя по состоянию комнат, его можно назвать бывшим. Разгромлено все: не осталось ни одного целого предмета мебели, раздроблены стекла, стенды, выдраны лампы, трубы.

Пензенец, заметивший выбитые окна, позвонил в «Службу 11».

«Ну как-никак я ему 33 года отдал. Я на заводе проработал 33 года. Больно... А вчера попал на территорию завода, еще больнее стало... фотографии старые, история Пензы, хотя бы их собрать, куда-нибудь отправить», - рассказал он.

Музей завода имени Фрунзе входил в число лучших в Советском Союзе. Был открыт в 1984 году, на торжества приезжал министр машиностроения Вячеслав Бахирев, опекавший предприятие - флагман индустрии. Завод работал на оборону страны, также выпускал мирную продукцию.

В музее была собрана вся история «ЗИФа». Каждый из четырех выставочных залов посвящался определенному этапу развития, была создана богатейшая коллекция экспонатов. Лет пять назад хранилище начали грабить.

«Память о таком заводе не простят нам ни ветераны, никто - ни которые живы, ни которые под землей, они зовут нас, там 13 героев Советского Союза, наши земляки», - отметил Станислав Иванов.

Он был парторгом на предприятии, тяжело переживал гибель легендарного «ЗИФа», долго бился за сохранение экспозиций. И не в одиночку старался спасти музей, но это не удалось никому. Хранилище истории завода уничтожено окончательно.