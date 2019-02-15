Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|15 фев 2019|20:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0.12oC
+0.12oC
Завтра | Ясно |
  75.25  |  $  66.70
 

Из жизни | Музей завода «ЗИФ» в Пензе окончательно уничтожили

15.02.2019|13:55
Печать

Битым стеклом усеян пол во всех помещениях музея завода имени Фрунзе. Судя по состоянию комнат, его можно назвать бывшим. Разгромлено все: не осталось ни одного целого предмета мебели, раздроблены стекла, стенды, выдраны лампы, трубы.

Пензенец, заметивший выбитые окна, позвонил в «Службу 11».

«Ну как-никак я ему 33 года отдал. Я на заводе проработал 33 года. Больно... А вчера попал на территорию завода, еще больнее стало... фотографии старые, история Пензы, хотя бы их собрать, куда-нибудь отправить», - рассказал он.

Музей завода имени Фрунзе входил в число лучших в Советском Союзе. Был открыт в 1984 году, на торжества приезжал министр машиностроения Вячеслав Бахирев, опекавший предприятие - флагман индустрии. Завод работал на оборону страны, также выпускал мирную продукцию.

В музее была собрана вся история «ЗИФа». Каждый из четырех выставочных залов посвящался определенному этапу развития, была создана богатейшая коллекция экспонатов. Лет пять назад хранилище начали грабить.

«Память о таком заводе не простят нам ни ветераны, никто - ни которые живы, ни которые под землей, они зовут нас, там 13 героев Советского Союза, наши земляки», - отметил Станислав Иванов.

Он был парторгом на предприятии, тяжело переживал гибель легендарного «ЗИФа», долго бился за сохранение экспозиций. И не в одиночку старался спасти музей, но это не удалось никому. Хранилище истории завода уничтожено окончательно.

0
0
0
0
 
Гость|15.02.2019 19:20|

Зря. Надо было на ЗИФ китайцев пустить, они бы обрадовались.

Гость|15.02.2019 19:20|

penzainform.ru писал(a):

Он был парторгом на предприятии
Значит он всё знает.

Гость|15.02.2019 19:29|

"Этонея" делает то,что ему говорят его заокеанские хозяева,он всё производство уничтожает.И делает всё,чтобы коренное население значительно сократилось.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!