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Из жизни | Пензенцы не придают значения названию остановки на Ленинградской

14.02.2019|14:29
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Люди не замечает новую табличку, а некоторые видят, но не задумываются о том, почему остановка общественного транспорта по-прежнему называется «Гарнизонный Дом офицеров». Ведь после реконструкции здание должны переименовать.

Скорее всего, в ДК «На Ленинградской». Но для большинства горожан сей факт не имеет особого значения. Они продолжат ждать автобусы, троллейбусы и маршрутки «у ГДО».

«Ой, я первый раз вижу! Наверное, так и останется на слуху. На бумагах, возможно, будет другое», - отметила женщина.

«Наверное, должна так же оставаться, зачем ее переименовывать? «Дом офицеров» - нормально», - заключила пенсионерка.

Люди среднего и старшего возраста еще помнят, как в здании на Ленинградской организовывали танцы, в его стенах выступали известные столичные коллективы. Поэтому они считают, что историческое название следует сохранить.

Другие уверены - Дом офицеров уже никогда не будет прежним. Поэтому предлагают свои варианты, не связанные со строением.

«По-моему, где-то ближе к Олимпийской название должно быть, я так думаю, спортивное что-то, связанное с отдыхом», - предположила горожанка.

Но какое бы название ни появилось в итоге, большая часть пассажиров, как и раньше, будет просить водителей остановить «у гарнизонного Дома офицеров» - привычка, от которой избавиться не так просто.

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