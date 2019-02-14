14.02.2019 | 15:03

Жители первого подъезда дома № 7 на улице Пацаева в любой момент могут лишиться любимых каналов. Металлические щиты с проводами операторов кабельного телевидения заливают талые воды. Потеки идут по стенам с пятого на первый этаж.

Люди говорят, что кровля строения всегда была для них головной болью, но этот потоп стал самым мощным за последние несколько лет. Виновников коммунального ЧП местные определили сразу. Ими оказались рабочие, которые недавно чистили крышу ломами и пробили ее. А вот сбить наледь с угла дома почему-то не смогли.

«С крыши как раз накапливается и все течет. И подмораживает - морозы какие были! - все от этого идет», - рассказала жительница дома Зоя Григорьевна.

Со стороны ледяной угол смотрится красиво: настоящая зимняя сказка. Но важнее вопрос, что в итоге будет с кирпичной кладкой и как быстро замерзшая вода ее разрушит.

За состояние здания общежития на Западной Поляне отвечает управляющая компания «Союз». Зоя Григорьевна уверена: не только коммунальщики, но и сами жители должны поддерживать многоэтажку в надлежащем виде. А пока строение по факту является бесхозным.

«Этот дом никому не нужен. Тогда бы снесли его, если он не нужен никому! Для себя лучше сделать не хотят», - добавила женщина.

«Дом наш, и нам его беречь» - это старый советский слоган, который, видимо, давно все забыли.