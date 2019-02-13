13.02.2019 | 14:45

Стоило случиться одной трагедии - падению льдины на человека, - как сразу городские управляющие компании активизировались и стали направлять на очистку крыш специалистов.

Своих в УК обычно не бывает, их нанимают. Довольно много организаций в Пензе. У Константина с напарником Сергеем нет свободного времени, они нарасхват. Старший организует процесс и контролирует его, младший выполняет всю опасную работу.

«Обязательно надо пристегивать страховку, чтобы не «уйти» с крыши, ну и, конечно, не пробить крышу. В основном лопатами чистим, чтобы не повредить кровлю», - рассказал Константин.

Без страховки ни один специалист на кровлю не взберется: никому не нужен бессмысленный риск.

«Если на крыше негде привязаться, то, значит, к дереву к какому-нибудь, к столбу. Я снизу его привязываю, а так он сам себя страхует, у него есть специальный карабин», - добавил мужчина.

До Сергея не докричаться, он все-таки высоко, но слышно, как он говорит, что жизнь свою ценит, поэтому очень внимательно смотрит под ноги. Высота ошибок не прощает.