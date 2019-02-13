13.02.2019 | 14:34

Розалия Александровна не может сдержать слез, глядя на то, как затапливает ее квартиру на улице Ленинградской, 7, где только недавно был сделан ремонт. Пенсионерке придется приводить в порядок жилье второй раз. Вода залила его неожиданно - женщина вернулась из больницы и была шокирована.

«Дверь открыла и чувствую: запах в квартире не пойми откуда. Когда в комнату зашла, сразу заметила черный угол - черная вода, черный стояк. Все льется, мокрое», - рассказала Розалия Александровна.

Пожилая женщина незамедлительно набрала номер управляющей компании. Два слесаря, которые к ней пришли, проблему устранить не смогли.

На следующий день течь появилась еще и на кухне. «Служба 11» решила связаться с коммунальщиками. Директор УК «Союз» пообещал, что его сотрудник навестит пенсионерку в ближайшее время. Не обманул, только при виде камеры мужчина быстро ретировался.

В итоге появился руководитель управляющей компании. Оценив визуально ущерб, нанесенный водой, Александр Афанасьев объяснил причину, по которой сбросить снег с крыши пятиэтажки - для коммунальщиков большая проблема.

«Ситуация осложняется наличием нежилого помещения (магазина) и наличием автомобилей снизу, которые постоянно там стоят. Альпинисты чистят все дома, а Ленинградскую, 7, оставляют», - отметил директор управляющей компании «Союз» Александр Афанасьев.

Избавить дом от осадков на кровле постараются в ближайшее время. За счет управляющей компании будет произведен ремонт в квартире Розалии Александровны. Маляры приступят к работе весной.