07.02.2019 | 13:55

На обочине Революционной вырос громадный «подснежник». Так обычно называют брошенные на обочинах или во дворах, занесенные снегом автомобили.

И без них тесна дорога: одна полоса проторена, по краям - или сугробы, или машины. Их даже маловато, обычно бывает на порядок больше, как рассказала Нина Михайловна, проживающая в доме на Революционной.

«Если разобраться, дорогу не перейти. Везде машины. После семи часов вечера улица освобождается. А летом?» - пожаловалась горожанка.

Спокойная жизнь закончилась, когда рядом построили офисное здание и магазин. Парковки для посетителей не хватило. Революционная - фактически центр города, поэтому здесь оставляют авто также те, кто приехал по делам в учреждения или торговые центры на Володарского, Московской. Еще хуже стало, по словам часто проходящих здесь людей, когда положили асфальт.

«Было поменьше, да. Как дорогу сделали (новую или как ее называют?), стало побольше», - отметил мужчина.

Жизнь вокруг старых домов меняется. Очень трудно подстроиться под нее населению, привыкшему к почти деревенской тишине в непосредственной близости к центральной части города.

«Никто из администрации не пришел, не поинтересовался: как вы, жители, будете? Начали сносить дома - и остановились: обанкротился строитель или строительная организация, и все. Я так думаю, может, это будет через десять лет, а мы страдаем», - заключила Нина Михайловна.