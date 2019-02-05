05.02.2019 | 13:24

Давно «Служба 11» не видела такого аккуратного, чистого павильона, как на конечной «ГПЗ-24» на улице Антонова. Его городские собратья или оклеены объявлениями, или разбиты, этот же красавец словно только что установлен.

Единственное, что портит впечатление, - груда мусора в урне. Похоже, кто-то из дома принес и сразу емкость заполнил.

«Это, может, шли и бросили. Неаккуратные люди, привыкли так», - предположила женщина.

«Безответственные какие-то граждане не донесли, печально», - подчеркнул молодой человек.

Не в первый раз делают подобное, по замечаниям постоянных пассажиров. Рабочие опустошают корзину, но обязательно найдется кто-нибудь из местных жильцов, кому лень дойти до контейнера. Это же крюк надо делать, гораздо проще бросить на остановке.

«Невоспитанные люди!» - возмутился горожанин.

А еще можно по пути: рядом с дорожкой скинули «непосильный груз», авось кто-нибудь когда-нибудь подберет за «немощным человеком».

«Культура такая у нас», - заключил пенсионер.

Кидают пакеты не только на остановках. К крыльцу почтового отделения на улице Антонова принесли мешок, аккуратно поставили. А ведь могли и грубо швырнуть, чтобы рассыпалось, как забрасывают на деревья, в кусты. Зачем это надо, вопрос. Возможно, так экономят на вывозе.

Но платить все равно придется, ведь выставлять квитанции будут не за выброшенные килограммы отходов, а с квадратного метра жилплощади в многоэтажках.