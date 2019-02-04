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Из жизни | Пензенца беспокоит оставленный соседями газовый котел

04.02.2019|13:56
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Беды боится Александр Константинович с Гомельской улицы. Он живет в деревянном старом доме на нескольких хозяев. Кузьмин давно не видел соседей, и это его беспокоит. Не об их здоровье заботится пенсионер, а о своей безопасности.

Отопление газовое, за ним нужно следить. Только в квартире за стенкой никто не живет, а котел включили в ноябре.

«Вот оставили его и все, за три месяца два раза на минуту прибегут. Приходили раз, потом перед Новым годом, а сейчас весь январь никого нет», - рассказал Александр Константинович.

Отключать отопление нельзя - трубы замерзнут, уже было подобное у соседей дважды. Люди больше не рискуют, предпочитают поддерживать тепло.

Оборудование в обеих квартирах примерно одинаковое, установлено в прошлом веке.

Необходимое дополнение к котлу - бачок, в него регулярно добавляют воду. Александр Константинович подливает раз в 10 дней. Жильцы за стенкой этого не делали уже с месяц.

«Ну шут его знает, может, газ утекать будет или котел потухнет, или чего-то там. Газ ведь все же. Раз сейчас из котла - и пойдет! И куда он будет уходить? Или в трубу - или же по комнате», - добавил мужчина.

Вся проблема в том, что соседи не оставили Кузьмину своих телефонов. Он знает, вроде как живут где-то в Гидрострое, но точных адресов у него нет. Пензенец обращается через программу «Служба 11» к совладельцам квартиры в доме № 51 на Гомельской с просьбой присматривать за газовым котлом чаще.

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