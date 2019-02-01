01.02.2019 | 14:43

Вечная проблема после новогодних праздников - многие не знают, что делать с елками.

«А куда их девать? Выкидывать», - отметил мужчина.

Деревья летят в сугробы, городские улицы внезапно покрываются пушистой зеленью. Пока она выгодно смотрится на фоне грязного снега.

«Не знаю, наверное, трудно до помойки дойти», - предположила горожанка.

«Ну, наверное, неправильно поступают», - оценила женщина.

Кто-то безжалостно выбрасывает елки в снег, но есть пензенцы, всей душой привязавшиеся к хвойным деревьям. Растение нашло приют на балконе многоэтажки, пережило там новогодние праздники, встречает февраль, а возможно, и весне порадуется, пребывая там же.

Но и его в итоге ждет печальная участь: в лучшем случае отнесут на свалку, а в худшем - сбросят с балкона.