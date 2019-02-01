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Из жизни | Пензенцы избавляются от елок, втыкая их в сугробы у домов

01.02.2019|14:43
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Вечная проблема после новогодних праздников - многие не знают, что делать с елками.

«А куда их девать? Выкидывать», - отметил мужчина.

Деревья летят в сугробы, городские улицы внезапно покрываются пушистой зеленью. Пока она выгодно смотрится на фоне грязного снега.

«Не знаю, наверное, трудно до помойки дойти», - предположила горожанка.

«Ну, наверное, неправильно поступают», - оценила женщина.

Кто-то безжалостно выбрасывает елки в снег, но есть пензенцы, всей душой привязавшиеся к хвойным деревьям. Растение нашло приют на балконе многоэтажки, пережило там новогодние праздники, встречает февраль, а возможно, и весне порадуется, пребывая там же.

Но и его в итоге ждет печальная участь: в лучшем случае отнесут на свалку, а в худшем - сбросят с балкона.

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Гость|01.02.2019 18:44|

Так в аккурат к майским праздникам и вынесут.

Гость|01.02.2019 19:04|

Дурачок, эту ёлку на даче используют как мульчу. И в аккурат к маю.

Имя: Гость
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