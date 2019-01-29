Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 янв 2019|20:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
  75.88  |  $  66.34
 

Из жизни | В Заводском районе жителей беспокоит нашествие бездомных собак

29.01.2019|14:46
Печать

Будто дань платят в одном из заведений общепита в Заводском районе. Однажды покормили бездомных собак из жалости, с тех пор они повадились ходить. Являются стаей, сначала рыщут по дворам в поисках добычи, потом собираются у крыльца.

Четвероногих люди уже начинают побаиваться: слишком много становится незваных гостей в жилом секторе.

«Они сбегаются, дачи рядом, с дач сбегаются. На дачу иду, там за ноги хватают, посторонние люди идут, они их, как говорится, «не заходи на территорию»», - рассказал местный житель Владимир Иванович.

Стая расширяет ареал обитания. Откуда взялись эти животные, людям известно. Их так же жалели и подкармливали рабочие МУП «Пензадормост» Октябрьского района, когда базировались на улице Беляева.

«Они переехали оттуда, и все собаки остались здесь. Бегут сюда, всех кошек порвали, а это еще их мало, они и штук по десять ходят. Вот они уже кутят начали водить, раньше только большие бегали. Одна, наверное, окутилась, и все кутята сюда бегут», - пояснила местная жительница Мария.

В здании на улице Беляева уже нет специалистов, не стоит дорожная техника. Лишь сторож-новичок не слишком радуется оставшимся собакам.

«Конечно, жалко. Много собак, они там все», - отметил мужчина.

Может, кому-то нужны и бездомные. Взрослые не очень агрессивны, щенков пять или семь - они прячутся, не сосчитать толком. Собаки не виноваты, что вынуждены бегать по району в поисках пропитания. Наверно, были бы рады служить верой и правдой людям.

0
0
0
0
 
Гость|29.01.2019 19:23|

Судиться с управлением ЖКХ. Может погрызут кого,будем ждать. Каждый год одно и тоже.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 