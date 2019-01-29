29.01.2019 | 14:46

Будто дань платят в одном из заведений общепита в Заводском районе. Однажды покормили бездомных собак из жалости, с тех пор они повадились ходить. Являются стаей, сначала рыщут по дворам в поисках добычи, потом собираются у крыльца.

Четвероногих люди уже начинают побаиваться: слишком много становится незваных гостей в жилом секторе.

«Они сбегаются, дачи рядом, с дач сбегаются. На дачу иду, там за ноги хватают, посторонние люди идут, они их, как говорится, «не заходи на территорию»», - рассказал местный житель Владимир Иванович.

Стая расширяет ареал обитания. Откуда взялись эти животные, людям известно. Их так же жалели и подкармливали рабочие МУП «Пензадормост» Октябрьского района, когда базировались на улице Беляева.

«Они переехали оттуда, и все собаки остались здесь. Бегут сюда, всех кошек порвали, а это еще их мало, они и штук по десять ходят. Вот они уже кутят начали водить, раньше только большие бегали. Одна, наверное, окутилась, и все кутята сюда бегут», - пояснила местная жительница Мария.

В здании на улице Беляева уже нет специалистов, не стоит дорожная техника. Лишь сторож-новичок не слишком радуется оставшимся собакам.

«Конечно, жалко. Много собак, они там все», - отметил мужчина.

Может, кому-то нужны и бездомные. Взрослые не очень агрессивны, щенков пять или семь - они прячутся, не сосчитать толком. Собаки не виноваты, что вынуждены бегать по району в поисках пропитания. Наверно, были бы рады служить верой и правдой людям.