29.01.2019 | 14:58

Доверху нагруженные КамАЗы вывозят снег из Пензы, но он, кажется, никогда не закончится. На Западной Поляне сугробы на обочинах - высотой по пояс. Дорожку для пешеходов на улице Захарова трактор расчистил, а о тропе к пешеходному переходу напротив колледжа культуры и искусств никто не позаботился.

Люди сами проложили такую, что одному человеку впору пробежать. Студентка, приехавшая из Китая, в шоке от русской зимы: замерзла и в снегу утонула. Жаль, что языковой барьер мешал ей высказаться.

Нелегко пешеходам на Западной. Некоторые предпочитают искать другие зебры, почище.

«Лыжи с собой таскать нужно», - отметил мужчина.

Все познается в сравнении. Александр только вернулся из соседнего региона. Он считает, что Пензу очищают от осадков на порядок лучше.

«В Саратове выпало раза в три больше снега, и у них коммунальная сфера хуже гораздо развита. Снегоуборочные КамАЗы им в прошлом году не поставили, и сейчас у них хуже, чем у нас, ситуация», - рассказал Александр.

Коммунальщики стараются, но не успевают везде и всюду. Когда-нибудь дойдут руки рабочих и до этого пешеходного перехода на улице Захарова.