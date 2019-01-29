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Из жизни | На Западной Поляне тропа к переходу засыпана снегом

29.01.2019|14:58
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Доверху нагруженные КамАЗы вывозят снег из Пензы, но он, кажется, никогда не закончится. На Западной Поляне сугробы на обочинах - высотой по пояс. Дорожку для пешеходов на улице Захарова трактор расчистил, а о тропе к пешеходному переходу напротив колледжа культуры и искусств никто не позаботился.

Люди сами проложили такую, что одному человеку впору пробежать. Студентка, приехавшая из Китая, в шоке от русской зимы: замерзла и в снегу утонула. Жаль, что языковой барьер мешал ей высказаться.

Нелегко пешеходам на Западной. Некоторые предпочитают искать другие зебры, почище.

«Лыжи с собой таскать нужно», - отметил мужчина.

Все познается в сравнении. Александр только вернулся из соседнего региона. Он считает, что Пензу очищают от осадков на порядок лучше.

«В Саратове выпало раза в три больше снега, и у них коммунальная сфера хуже гораздо развита. Снегоуборочные КамАЗы им в прошлом году не поставили, и сейчас у них хуже, чем у нас, ситуация», - рассказал Александр.

Коммунальщики стараются, но не успевают везде и всюду. Когда-нибудь дойдут руки рабочих и до этого пешеходного перехода на улице Захарова.

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Гость|29.01.2019 19:13|

Боже мой! Тропу в лесу засыпало снегом! Какой ужас!

Гость|29.01.2019 19:47|

В Пензе у пешеходных переходов, у перекрестков горы снега.

Имя: Гость
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