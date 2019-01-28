28.01.2019 | 15:02

По-матерински заботятся о теплотрассе пензенцы: озябший, по их мнению, угол коммуникаций обвязали пуховым платком. Укрыли от снега, от морозов. Хотя заниматься изоляцией сетей должны совсем не жители многоэтажек. Почему же их беспокоит подобное, не могут пройти мимо проплешин на надземных ветках?

«Ну конечно, холодно будет, естественно. А у нас хорошо, я в этом доме живу, в 33-м. У меня дома нормально, даже балкон открытым держу», - поделилась женщина.

Но не у всех в квартирах воздух прогревается выше двадцати градусов. Поэтому заботливый народ так следит за теплотрассами, переживает, когда их одежду уродуют.

«Около школы тоже без конца покрывают. Ребятишки, наверное, рвут, даже не знаю. Они тоже следят, бывает, переделывают», - рассказала горожанка.

«Ну, у нас люди такие, что если высоко, еще не залезут. А если так, ребятишки там все это разбивают, а потом изоляции не бывает. Сами уродуем, как говорится», - отметил мужчина.

Находится участок коммуникаций, заботливо обвязанный пуховым платком, между школой № 57 и детским садом № 129, согревает он также жилые многоэтажки на Ладожской.