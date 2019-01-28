28.01.2019 | 15:13

Лесоповал во дворе дома № 41 на улице Ударной. В двух местах видны ветки и даже крупные стволы со следами разлома. Местная жительница рассказала, что там произошло.

«Вон упало дерево, там детская площадка. А здесь опилили. Здесь была женщина, наверное, работник МУПа. А там упало, там старье», - пояснила Валентина Павловна.

Местные говорят, время для обрушения оказалось удачным - в том смысле, что никто не пострадал. Лишь горку многокилограммовое дерево погнуло.

«Хорошо ночью. Говорят, не было детей, а там обычно детки. Приходили насчет уборки. Она говорит: «Ну теперь весной». А кто эта женщина была? Наверное, работник какой-то, МУПа или «Зеленстроя», - предположила пенсионерка.

В другом месте специалисты успели обрезать сухие ветки (их-то и сложили в кучу), однако почему-то не тронули те, что запутались в проводах. Тогда ими заниматься было некогда, но теперь вышка нужна опять.

«Пилили там немножко, но наш дворник обещает. Он говорит: «Обрежу все», - отметила женщина.

Упавшее дерево не единственное старое и накрененное, рядом еще одно. Если оно рухнет, то сомнет ограду детского сада и накроет тропинку. Хорошо, если в тот момент на ней не будет пешеходов.