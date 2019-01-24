24.01.2019 | 14:47

Жительница верхнего этажа на улице Карпинского, 15, взялась за топор. Иначе удалить лед внутри и снаружи балкона нельзя.

«У меня уже рука не работает. Айсберг наверху - там тонна! Я все отбивала», - рассказала женщина.

Льдодробительную процедуру, требующую от пенсионерки грубой мужской силы, приходится повторять снова и снова. Иначе весь балкон превратится в хрустальную пещеру.

«Под ногами у меня лед - это упало, когда я открыла дверь. Закрыть я уже не могу ничего, только радуюсь, когда будут морозы, я отбила бы и было бы чисто. Когда я вышла, пришлось перекрыть окно - оно дорого стоит, а это все ведь улетит», - отметила пенсионерка.

Светлана Григорьевна не один год сталкивается с подобной проблемой. Жаловалась в управляющую компанию, но там выразили сожаления, что сделать ничего уже нельзя.

«Вы знаете, это инженерная ошибка. Дом должен полого съезжать, а получилось, что все сюда, когда зима. В 2015 году мне слесари пробили крышу. Слава богу, пришел туда работать слесарь Алексей», - пояснила жительница дома.

Тот взял на себя защиту от воды и льда с помощью особого молотка.

«Как киянка деревянная, только огромная, обтянутая тряпками. Он как один раз бабахнет (простите за выражение) - и все слетает, эти тонны. А потом он ушел, потому что институт закончил, и с 2015 года я мучаюсь», - пожаловалась Светлана Григорьевна.

Страдают и соседи снизу. Протечка спускается до первого этажа, причем некоторые жители винят пенсионерку в потопе, хотя она прикладывает все усилия, чтобы как можно чаще удалять наледь и собирать воду с пола балкона.